15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe doğru - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) hain darbe girişiminin, ülkenin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen en alçak darbe teşebbüsü olarak Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak tescillendiğini belirtti.

Kendisine emanet edilen uçağı, tankı, topu, silah ve cephaneyi sinesinden çıktığı milletine yönelten hainlerin karşısına sarsılmaz iradeyle dikilen milletin, istiklaline uzanan hain elleri kırarak istikbaline sahip çıktığını vurgulayan Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı direnişimizin 4. yıl dönümünde hain darbe girişiminin faili ihanet çetesini bir kez daha lanetliyor, bu zilletin acısını dünyada ve ahirette çekmelerini diliyoruz.

O gece sokaklarımızdan meydanlara sel olup akan Bitlis şehrimizin kahraman evlatları, ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini bütün dünyaya göstermişlerdir.

Ne mutlu yurdun dört bir köşesinde bu ruhu sergileyenlere. Sarsılmaz inanç, azim ve kararlılıkla 15 Temmuz gecesi gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimizi rahmetle, canlarını seve seve ortaya koyan kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, tüm Bitlisli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."