15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe doğru - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, 15 Temmuz gecesinin, millet için bir kahramanlık destanı olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

"İslam coğrafyasından ve Türkiye'den sadece kahramanlar çıkar." sözünün yerini bulduğunu kaydeden Taşar, "O gece her bir vatan evladı adeta kahraman olmuştur. Malazgirt, Çanakkale, Sakarya, Kut'ül Amare ve 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da milletimiz istiklal ve istikbaline daima sahip çıkacak, bayrağımızı ilelebet daha da yükseklerde dalgalandıracak ve bayrağımıza uzanan elleri kıracaktır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un, dünya demokrasi tarihine bir halk zaferi olarak geçtiğini, mazlum milletler için de bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Taşar, İstiklal Marşı'ndaki "siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın" dizesindeki çağrıdan feyiz alarak bu hain darbe girişiminin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kahraman milletin eşsiz mücadelesiyle engellendiğini belirtti.

Milletin silahını millete doğrultmaktan çekinmeyen hastalıklı zihniyete en iyi cevabı yine milletin verdiğini vurgulayan Taşar, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milleti, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın ışığı ve önderliğinde sokaklara akın etmiş, meydanları doldurmuştur. İnsanlık tarihinde bir örneği daha görülmemiş hain darbe girişimini halkımız kendi elleriyle canları pahasına durdurmuştur. Milletimize karşı yapılan bu ihaneti asla unutmayacağız, milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı da asla unutturmayacağız. Dini değerleri kendi sapkın inanışlarına alet etmiş FETÖ ve DEAŞ gibi örgütlerle millet olarak hep birlikte mücadele etmeliyiz. Vatan uğruna şehadet şerbetini içen 251 vatan evladının her birine ayrı ayrı rahmet, şanlı ve şerefli gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha 15 Temmuz gibi kara bir gün yaşatmasın."