15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe doğru - Son Dakika

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başer, mesajında, 15 Temmuz'un tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen aziz milletin tarihe adını altın harflerle yazdırdığı gün olduğunu ifade etti.

15 Temmuz'da meydanları, havalimanlarını, yolları, köprüleri doldurarak Fethullahçı Terör Örgütü mensubu hainleri hezimete uğratan 7'den 70'e tüm vatandaşlara teşekkür eden Başer, şunları kaydetti:

"15 Temmuz aziz milletimizin mazlumların gür sesi, milletin adamı, Anadolu'nun yiğit evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir kurtuluş destanını yazdığı gündür. 15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalacağının dünyaya ilan edildiği gündür. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz gecesi sokaklarda Sünni-Alevi yoktu, Türk-Kürt yoktu, Çerkez-Roman yoktu, o gece meydanlarda sağcı-solcu, zengin-fakir, iktidar-muhalefet yoktu. 15 Temmuz'da tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, Türk milleti vardı."