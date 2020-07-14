15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ilk seferi için Ankara'dan İstanbul'a hareket etti - Son Dakika

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ilk seferi için Ankara'dan İstanbul'a hareket etti

ANKARA - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirmesi yapılan Yüksek Hızlı Tren, ilk seferini yapmak için Ankara'dan İstanbul'a hareket etti. Tren 2 ay süreyle tarifeli olarak hizmet verecek.

Ankara Yüksek Hızlı Tren Gar'ından hareket edecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 411 kapasiteye sahip ancak korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeninin uygulanması için trende 217 koltuk satışa açıldı.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Yüksek Hızlı trenlerde korona virüse karşı tüm tedbirler alınırken, Yüksek Hızlı Trenler de her sefer öncesinde ayrıntılı olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.

15 Temmuz görseli giydirilen Yüksek Hızlı Tren, ilk seferini yapmak için Ankara'dan İstanbul'a doğru saat 10.00'da hareket etti. Ankara- Eskişehir, İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, 2 ay boyunca 43 bin 370 kilometre yol yapacak ve bu seferlerde 23 bin 920 yolcu taşımış olacak.