15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK TRENİ İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferinde Ankara'dan hareket ederek İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı'na geldi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce giydirme yapılmış yüksek hızlı tren (YHT), ilk seferini yapmak üzere Ankara YHT Garı'ndan saat 10.00'da hareket etti. 198 yolcusuyla hareket eden tren, 14.38'de İstanbul'da Söğütlüçeşme Tren Garı'na geldi. Tren, Ankara-İstanbul, İstanbul- Konya ve Ankara- Eskişehir hatlarında iki ay sefer yapacak.

İbrahim Akkoyun isimli yolcu tesadüfen bu trene denk geldiğini ve heyecanlandığını belirterek, "Giderken insana güzel bir his verir. Önemli olan hala bunları anlayabilecek olmak. Binmekten daha çok o hissiyatı o duyguları yaşamak ve bu duyguları düşmana karşı ne kadar savunabildiğimiz önemli. İyi bir anı olacak heyecanlandım açıkçası. Manası ve anlamı ortada. Benim değer verdiğim bir konu" dedi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü nedeniyle Söğütlüçeşme Tren Garı da Türk bayrakları ile donatıldı.

- İstanbul