'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı - Son Dakika

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' ilk seferinde Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

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TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nce 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' ilk seferinde Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'ndan İstanbul'a hareketi öncesi tören düzenlendi. Törene TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan ile yetkililer katıldı. İlk seferine saat 10.00'da başlayan treni, Erol Arıkan ve yetkililer uğurladı. 15 Temmuz görseliyle giydirilen trenle seyahat edecek yolcular ise 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması için trenin giydirilmesini anlamlı bulduklarını söyledi. Yolculardan Furkan Dağlı, "Trenin giydirilmesinden haberim yoktu, görünce çok mutlu oldum. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların unutulmaması gerekiyor" dedi. Trenin saat 14.38'de İstanbul Söğütlüçeşme İstasyonu'na varması planlanıyor.

'TRENİN TÜM KOLTUKLARI SATILDI'

Öte yandan normalde 411 kapasiteye sahip YHT'de, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla seyrek oturma düzeni oluşturuldu. Bu nedenle trene 217 koltuk satışı yapıldı. İlk seferinde Ankara'dan hareket eden trenin tüm koltukları satıldı ve yolculuk tam kapasiteyle başladı. Ayrıca Ankara-İstanbul, İstanbul- Konya ve Ankara- Eskişehir arasında 2 ay boyunca sefer gerçekleştirecek olan tren, 43 bin 370 kilometre yol katedecek, 23 bin 92 yolcu taşıyacak.

İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni' yola çıktı - Son Dakika
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