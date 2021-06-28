15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Konulu Kompozisyon ve Şiir Yarışması - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE KONULU
KOMPOZİSYON VE ŞİİR YARIŞMASI
Yarışmanın konusu:
Madde -1 : Kompozisyon ve Şiir Konusu '15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade" olarak belirlenmiştir.
Yarışmanın Amacı:
Madde-2 Bu yarışma; Bu yarışma 15 Temmuz Ruhunu canlı tutumak, öğrencilerin 15 Temmuz ruhunu canlı tutumak, öğrencilerin " Demokrasi ve Milli irade konusundakifarkındalığını artırmak, milli iradeye sahip çıkmak ve karalılıkanlayışını geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.
Şartnamenin Kapsamı:
Madde-3 Bu Şartname, yukarida amaci ve konusu belirtilen yarışmaya katilacaklari, eserlerde aranacak şartları, başvuru şekIini, yapilacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarişma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Yarışma Katılacaklar:
Madde-4 Kompozisyon ve Şiir yarışmasına Kahramanmaraş ili içinde yaşayan lise öğrencilerini kapsamaktadır.
Aranacak Şartlar:
Madde-5 Yarışmaya katılacak öğrencilerin hazırladığı kompozisyonlarda aşağadaki şartlar aranmaktadır:
Özgün olacak ve Türkçe dil ve söyleyişkurallarına uygun olarak yazılmalıdır. Kompozisyon; bilgisayarda word ortaminda, A4 boyutundaki (21 cm x 29, 7 cm) kağıda, sayfa kenarlarinda 2, 5 cm boşluk kalacak şekildeArial yazi tipi ile 11 punto karakter büyüklüğünde ve 1, 5 satir aralikli olarak yazilacaktir. Kompozisyon A4 (21 cm x 29, 7 cm) boyutundaki kağıda ; en az 3 sayfa, en fazla 5 sayfa olacaktir. Şiir A4 (21 cm x 29, 7 cm) boyutundaki kağıda; en az 1 sayfa, en fazla 5 sayfa olacaktir. Her ögrenci yarişmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir. Ögrenciler yarişmaya, ek'te yer alan "Başvuru Formu"nu doldurarak katılabılecektir. Hazirlanan kompozisyonlar "Başvuru Formu" ile birlikte genckizilayonikisubat@outlook. com. tr
Değerlendirme:
Madde-6 Yarışmaya gönderilen kompozisyonlar ve şiirler alanında uzman kişiler tarafından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirelecektir.
Ödüllendirme:
Madde-7 Yarışmada birinciye Tablet, ikinciye Akıllı Saat üçüncüye 200tl para ödülü verilecektir. Kurum ödül kazanacak yeterlilikte eser olmamasi durumunda ödül vermek zorunda değildir . Dereceye girenler telefon aracılığı ile bilgilendirilecektir.
Madde-8 Yarışma aşağadaki takvimlerde yürütülecektir.
Başvuru Başlangıcı: 27. 06. 2021
Başvuru Bitiş: 12. 07. 2021
Değerlendirme: 12-14. 07. 2021
Ödül Töreni : 15. 07. 2021
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Kaynak: Habermetre
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