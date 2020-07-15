15 Temmuz demokrasi ve milli sirlik günü şehitlik ziyareti - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapılıp dualar edildi.

İlçede Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı Ceyhun Ayvazoğlu, Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Yardımcısı Beytullah Töre ve beraberindeki siyasi parti ve STK temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin gözetildiği ziyarette tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı kerim okunurken, İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti. Yapılan dualarına ardından protokol üyeleri Şehit mezarlarına su döktüler. - ÇORUM