15 TEMMUZ DERNEĞİ: 4. YIL DÖNÜMÜNÜN AREFESİNDE SERVİS EDİLMESİ MANİDARDIR - Son Dakika

15 TEMMUZ DERNEĞİ: 4. YIL DÖNÜMÜNÜN AREFESİNDE SERVİS EDİLMESİ MANİDARDIR

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin protokolü sonlandırmasıyla ilgili 15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamada, "Protokolün sonlandırılmasını konu alan haberlerin, 25 Şubat'tan 4 ay sonra, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin 4. yıl dönümünün arefesinde servis edilmesi manidardır" denildi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin protokolü sonlandırmasıyla ilgili 15 Temmuz Derneği'nden yapılan açıklamada, "Protokolün sonlandırılmasını konu alan haberlerin, 25 Şubat'tan 4 ay sonra,  15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin 4. yıl dönümünün arefesinde servis edilmesi manidardır" denildi.

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"15 TEMMUZ DERNEĞİ İBB'DEN NAKDİ YARDIM ALMAMIŞTIR"

15 Temmuz Derneği'nden protokolün sonlandırılması ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"5 Temmuz Derneği, hain darbe girişiminin hemen ardından Ağustos 2016'da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz şehit ve gazilerimizin ailelerine yönelik faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu alandaki çalışmaları kamu-STK işbirliği ile yapma talebiyle Derneğimize başvurmuş ve bunun üzerine bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

İmzalanan protokol çerçevesinde İBB, 15 Temmuz ile ilgili gerçekleştireceği tüm organizasyonlarda 15 Temmuz Derneği ile birlikte hareket etmek, Derneğin yapacağı çalışmalara da teknik ve lojistik destek sağlama taahhüdünde bulunmuştur. Buna, 15 Temmuz Şehitlerinin yakınları ve gazilere hizmet etmek üzere Dernek bünyesinde çalışacak personellerin istihdamı, kullanılacak araçların temini ve düzenlenecek etkinliklere destek olmak da dahildir. Protokol süresince 15 Temmuz Derneği, İBB'den tek bir kuruş nakdi yardım almamıştır, zira hukuken bu şekilde bir yardım mümkün de değildir"

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN KATILIMINA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR"

"15 Temmuz Derneği'nde görev yapmakta olan ve personelin çoğunluğunu oluşturan psikologlar, Türkiye'nin 58 şehrinde yaşayan 251 şehit ailesini ve gazilerimizi düzenli olarak ziyaret etmiş, hizmet vermişlerdir. Derneğin her yıl Antalya'da düzenlediği şehit aileleri buluşmaları, gazilerle yapılan organizasyonlar, iftar programları gibi çok çeşitli etkinliklerle, şehit aileleri ve gaziler bir araya gelmiş, ortak acıları birlikte yaşama, kenetlenme fırsatı bulmuşlardır. 15 Temmuz Derneği'nin avukatları Darbe Davalarını yakından takip ederek şehit aileleri ve gazilerin müşteki olduğu tüm davalara müdahil olmuştur. Davaların görüldüğü yerlere Dernek imkanlarıyla lojistik destek sağlanmış, kamuoyunun bu davaları takip etmesi sağlanmıştır.  15 Temmuz Destanını gelecek nesillere aktarmak için darbe girişiminin 3. yıl dönümünde hizmete açılan, Türkiye'nin dört bir yanından kabul ettiği binlerce misafirle alanındaki en kapsamlı müze konumunda olan Hafıza 15 Temmuz'un işletmesi de yine derneğimiz tarafından yürütülmektedir.  FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin akademik, sosyoloik ve tarihi açılardan mercek altına alındığı "Ortak Hafıza" dergisi yine Derneğimiz katkılarıyla hayata geçmiştir. Tüm bunlarla birlikte, derneğimizin yurtiçi ve yurtdışında yaptığı organizasyon ve etkinliklerin tamamı, kamuoyuna açık, şeffaf ve isteyen tüm vatandaşlarımızın katılımına uygun bir şekilde yapılmaktadır"

"PROTOKOL SONLANDIRILDIKTAN 4 AY SONRA HABER SERVİS EDİLDİ"

"İBB ile derneğimiz arasında yapılan protokol 25 Şubat 2020 tarihinde İBB tarafından tek taraflı olarak sonlandırılmıştır. Derneğimiz; Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarının hassasiyetini gözeterek protokolün sonlandırıldığı günden bu yana konuya dair tek bir açıklama yapmamıştır. Ancak, protokolün sonlandırılmasını konu alan haberlerin, 25 Şubat'tan 4 ay sonra,  15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin 4. yıl dönümünün arefesinde servis edilmesi manidardır. 83 milyonunun tek yürek olduğu böyle bir hadisede dahi, ilgili haberin bağlamından kopartılarak, politik çıkarlar uğruna Derneğimizin kurucularının fotoğraflarıyla birlikte servis edilmesi, art niyetin açık bir göstergesidir. Nitekim, kurucularımız, derneğimizi maddi ve manevi olarak desteklerken, yönetimle ilgili konularda karar alıcı konumda değillerdir"

"İBB DESTEĞİNİN NELER OLDUĞU ORTADADIR"

"İBB yönetimi, vatanı için canını veren şehitlerimizin aileleri ve gazilerimize yönelik yapılan hizmetleri artık önemsemiyor olabilir. Ancak, aradan dört ay geçtikten sonra, bir hizmet protokolü iptalinin, şehit aileleri ve gazilere yönelik yapılan çalışmalar adeta 'israf'mış gibi gösterilerek gündeme getirilmesi ve kurucularımızın karalanmaya çalışması asla kabul edilemez. 15 Temmuz Derneği ile İBB arasında imzalanan protokolün içeriği ve ilgili Meclis kararları tüm kamuoyunun her  an ulaşabileceği açık kaynak verileridir"

"ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZ SADECE İSTANBUL'DA İKAMET ETMİYOR"

"Derneğimizin övünç kaynağı olan Türkiye'nin 58 farklı şehrindeki şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerimizi sürdürmekte kararlıyız. İBB'nin protokolü sonlandırması 15 Temmuz Derneği açısından bir kayıp değildir. 15 Temmuz Derneği olarak, siyaset üstü kalması gereken bu hususta, milletimizin hep beraber kahramanca bertaraf ettiği 15 Temmuz hain darbe girişimini ve sorumlularını unutturmayacak, bu aziz hatırayı geleceğe taşımayı sürdüreceğiz. Derdi Vatan olan herkesin yanımızda yeri vardır"


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ DERNEĞİ: 4. YIL DÖNÜMÜNÜN AREFESİNDE SERVİS EDİLMESİ MANİDARDIR - Son Dakika
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