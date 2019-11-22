Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik'ten, Ali Koç'a ziyaret
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15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik'ten, Ali Koç'a ziyaret

6 saat önce

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik'ten, Ali Koç'a ziyaret, System.String[]

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ali Koç'un Abdurrahman Tarık Şebik'i makamında konuk ettiği ifade edildi.

Ziyarette, Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt ve Sertaç Komsuoğlu ile 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve 15 Temmuz Gazisi İlhami Çil ile dernek genel koordinatörü Murat Baki'nin de yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Abdurrahman Tarık Şebik'in Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a hediye takdim ettiği de kaydedildi.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:06 Kaynak: AA
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