15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik: "Son FETÖ'cü hesap verene kadar nöbetimiz sürecek"

Genelkurmay çatı davasında darbeci hainlere verilen müebbet kararı sonrasında şehit yakınları ve gazilerle birlikte açıklama yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Son FETÖ'cü hesap verene kadar mahkeme salonlarındaki nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Genelkurmay çatı davasında darbeci hainlere verilen müebbet kararı sonrasında şehit yakınları ve gazilerle birlikte açıklama yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Son FETÖ'cü hesap verene kadar mahkeme salonlarındaki nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.



15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kamuoyunda "çatı davası" olarak bilinen davada karar bugün açıklandı. Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri eski Orgeneral Akın Öztürk, darbe bildirisinde imzası olan eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Hulusi Akar'a darbeyi tebliğ eden eski Tümgeneral Mehmet Dişli ve eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çıkan müebbet kararı sonrasında 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, 15 Temmuz'da şehit ya da gazi olan kişilerin aileleri ile birlikte duruşmanın görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü önünde basın açıklaması düzenledi. Şebik, "Sadece o karanlık gecede asker kılıklı teröristlerin karşısına dikilmekle kalmadık. Meydanlarda tuttuğumuz demokrasi nöbetlerini mahkeme salonlarındaki adalet nöbetlerimizle taçlandırdık. ve bugün ilk defa suçüstü yakalanan bir cuntanın, eli kanlı katillerin hesabının görüldüğü muazzam bir ana şahitlik ediyoruz. Geldiğimiz noktada mahkemelerimizin büyük bir titizlikle hainlerle masumları ayırmak için kılı kırk yardığını, bu sütü bozuk mankurtların davaları sulandırmalarına müsaade etmediğini, satılmış alçakları müstehak olduğu şekilde cezalandırdıklarını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.



"Son FETÖ'cü hesap verene kadar mahkeme salonlarındaki nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diyen Şebik, "Pensilvanya'daki şeytanın da adaletle hesap vermesi için sürdürülen mücadeleyi sonuna kadar takip edecek ve destekleyeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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