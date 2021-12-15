15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 835'inci gününde sürüyor.

Turunç ile, beraberindeki 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk, Dernek Genel Sekreteri Ziya Gültekin, 15 Temmuz şehidi Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala ile Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu'nu, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla karşılayan aileler, evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını anlattı, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Turunç, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun kendileri için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, oturma eylemi yapan anne ve babaların yüreğinin ülkede yaşayan 85 milyon insanın yüreğiyle aynı olduğunu söyledi.

Ailelerle aynı duyguları paylaştıklarını ifade eden Turunç, "Çünkü o hainler tarafından kaçırılan, zorla alıkonulan çocukların devletimize, milletimize karşı gönül dünyalarında zoraki farklı pencereler açılmış olabilir ama onlar bizim çocuklarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz." dedi.

"Bir an önce evlatların, ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı birer vatandaş olarak sağ salim bizlere kavuşmasını arzu ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda çocuklar ailelerine kavuşur. Anne ve babalar, çocukları gelir gelmez askere göndereceklerini söyledi. Gerçekten bu vatanın, devletin ve milletin menfaatine güzel şeyler yapacaklar inşallah." ifadelerini kullanan Turunç, ailelerin yanında olduklarını aktardı.

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk de, dernek olarak evlat ve kardeş acısının ne olduğunu bildiklerini anlatarak, 2 yıl önce de ailelere destek için onları ziyaret ettiğini anımsattı.

Aileleri dinleyince hüzünlenmemenin mümkün olmadığını ifade eden Arslantürk, daha önce gerçekleştirdiği ziyarette sohbet ettiği bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğunu aktardı.

Arslantürk, şöyle konuştu:

"İnşallah diğer ailelerle de sevinçli haberleriyle tekrar bir araya geliriz. Bu eylem neden önemli? Uyanık olan bir insan uykuda olan yüzlerce insanı uyandırabilir. Bu ailelerimiz gerçekten uyanık olan insanlar. Bu işin bilincinde olmayan ya da farkına varmayan birçok insanın uyanmasına sebep oldular."

Ailelerin ve çocukların artık, herkese inanmamaları gerektiğinin daha da farkında olduğunu belirten Arslantürk, "Dilerim bütün aileler evlatlarına kavuşmuş olur. Çocuklarımızın inşallah düğünlerini yapar, onları askere göndeririz." dedi.