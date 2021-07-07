Üye Girişi
15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek - Son Dakika

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek

07.07.2021 14:36
15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek, System.String[]

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında bir haftaya yayılan bir program hazırladı.

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) başarısız darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında bir haftaya yayılan bir program hazırladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda yarın saat 08.30'da MÜSİAD Genel Merkezi'nde "O AN" Fotoğraf Sergisi düzenlenecek.

Saat 12.00'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "Şehit Mustafa Cambaz'ın Gözünden Memleketimin Ulu Camileri" sergileri açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle "On5Sıfır7 Film Haftası" açılışı Atlas Sineması'nda saat 20.00'de yapılacak.

"O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, 9 Temmuz saat 17.00'de açılacak.

15 Temmuz Derneği, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) birlikte düzenleyeceği Vatan Koşusu, 11 Temmuz'da saat 09.00'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) iş birliğiyle 12 Temmuz saat 11.00'de, Hafıza 15 Temmuz'da "Biz 81'iz" program tanıtımı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ise saat 15.00'te "Şehitlere Mektup Yarışması" yapılacak.

Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda saat 17.00'de "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açılacak.

V. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda 13 Temmuz saat 14.00'te düzenlenecek. "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi de Üsküdar Meydanı'nda saat 17.00'de açılacak.

"O AN" Fotoğraf ve Şehit Eşyaları Sergisi, 14 Temmuz saat 11.00'de İstanbul Havalimanı, Fatih 15 Temmuz Anıtı'nda saat 16.00'da açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenecek Hürriyet Çağrısı Konseri de saat 20.30'da Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde yapılacak.

15 Temmuz saat 11.00'de Edirnekapı Şehitliği'nde kabir ziyareti ve şehitleri anma programı, saat 12.30'da Taksim Camisi'nde Ensar Vakfı iş birliğiyle "251 Hatim Programı" düzenlenecek.

"O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi, Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da açılacak.

Münir Karaloğlu, 15 Temmuz, İstanbul, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti 14:37 Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı 14:27 Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi 14:26 Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini 14:12 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi 14:03 Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap 13:39 İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü 13:08 Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı 13:06 Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı

Son Dakika Haberleri
14:37 Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti
14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti
14:27 Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım
14:11 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap
14:11 Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu
14:02 Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi
13:45 Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti
13:39 İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap
13:29 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
13:21 Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım         
14:27
İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
14:23
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu         
14:11
Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti         
13:46
Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi         
13:29
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi         
13:07
Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor         
13:05
Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi         
13:04
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı         
10:55
Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi         
10:38
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor         
10:13
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 14:50:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 5. yılında çeşitli etkinlikler düzenleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement