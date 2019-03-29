Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Derneği'nden "Beka" Videosu

15 Temmuz Derneği'nden "Beka" Videosu

24 dakika önce

15 Temmuz Derneği tarafından "Bu bir beka meselesidir.

15 Temmuz Derneği'nden
15 Temmuz Derneği tarafından "Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık!" mesajı içeren video paylaşıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Derneği, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yayımladığı video ile "Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık!" mesajı verdi.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, "15 Temmuz gecesi teröristlere alkış tutanlar, bugün parti listelerinde teröristleri himaye yarışındalar. Oyuna gelme. Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık!" ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda siyasetten medyaya farklı alanlarda FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine destek verenler ile 15 Temmuz öncesi ve sonrası süreçlerde yaşananlar hafızalara kazınan görsellerle anlatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:56 Kaynak: AA

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