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15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN İYİ PARTİ BİNASI ÖNÜNDE LÜTFÜ TÜRKKAN PROTESTOSU - Son Dakika

15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN İYİ PARTİ BİNASI ÖNÜNDE LÜTFÜ TÜRKKAN PROTESTOSU

06.11.2021 15:27

15 Temmuz Derneği üyeleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önündeİYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto ettibBingöl'de yaşanan olayın ardından 15 Temmuz Derneği üyeleri bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

15 Temmuz Derneği üyeleri, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto ettib

Bingöl'de yaşanan olayın ardından 15 Temmuz Derneği üyeleri bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Basın açıklaması yapan grup sloganlarla İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ı protesto etti. Grup adına basın açıklamasını 15 Temmuz Gazisi ve 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Çil yaptı. Lütfü Türkkan'ı kınadıklarını ifade eden Çil, 'Türkkan, daha 17 yaşındayken PKK'nın attığı havanla şehit edilen İsa Gümren'in abisine ve ailesine saygısızlıkların en büyüğünü yapmıştır. Kınıyoruz. 'Benim kardeşimin vücudu parçalandı, günlerce ayaklarını aradık' diyen bir şehit abisinin feryadına küfürle karşılık vermiştir" dedi.

Lütfü Türkkan'ın edeceği özrü artık kabul etmeyeceklerini belirten İlhami Çil konuşmasında İYİ Parti yönetimine seslendi. Lütfü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiği ifade eden Çil, 'Kendisini milli değerlere bağlı bir siyasi parti olarak tanımlayan İyi Parti'yi, bu şahsı disipline sevk ederek ihraç etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz şehidi İlhan Varank'ın ablası Ayşe Arslantürk de protesto sonrası gazeteciler açıklama yaptı. Bu konularda daha hassas davranılması gerektiğini söyleyen Arslantürk, 'Bu olay bizi çok üzdü. İki gün önce yine Mustafa Varank bakanım mecliste buna benzer bir olayla karşılaşmıştı. Onun üzerinden bir gün geçti böyle bir şeyle yine kamuoyu sarsıldı. Şunu düşündüm. Dün bir şehit kardeşi, bir sonraki gün bir şehit abisi, yarın bir şehidin annesi, bir sonraki gün bir şehidin eşi belki de böyle bir tatsız olayla karşılaşacak. Biraz daha hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. Toplum zaten hassas davranıyor da bazı siyasiler bilinçli mi yapıyor, belli bir amaçları mı var bunu da anlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN İYİ PARTİ BİNASI ÖNÜNDE LÜTFÜ TÜRKKAN PROTESTOSU
15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN İYİ PARTİ BİNASI ÖNÜNDE LÜTFÜ TÜRKKAN PROTESTOSU
15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN İYİ PARTİ BİNASI ÖNÜNDE LÜTFÜ TÜRKKAN PROTESTOSU
15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN İYİ PARTİ BİNASI ÖNÜNDE LÜTFÜ TÜRKKAN PROTESTOSU

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, 15 Temmuz, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN İYİ PARTİ BİNASI ÖNÜNDE LÜTFÜ TÜRKKAN PROTESTOSU - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 TEMMUZ DERNEĞİ'NDEN İYİ PARTİ BİNASI ÖNÜNDE LÜTFÜ TÜRKKAN PROTESTOSU - Son Dakika
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