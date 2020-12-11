15 Temmuz Derneğinden 1 kuruşluk tazminat davasını kazanan şehit babasına ziyaret - Son Dakika

15 Temmuz Derneğinden 1 kuruşluk tazminat davasını kazanan şehit babasına ziyaret

11.12.2020 20:51
15 Temmuz Derneğinden 1 kuruşluk tazminat davasını kazanan şehit babasına ziyaret, System.String[]

15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sokağa çıkarak şehit olan vatandaşlara yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'a açtığı 1 kuruşluk manevi tazminat davasını kazanan şehit babası Melih Fuat Ercan'a, gösterdiği duyarlılık için...

15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sokağa çıkarak şehit olan vatandaşlara yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'a açtığı 1 kuruşluk manevi tazminat davasını kazanan şehit babası Melih Fuat Ercan'a, gösterdiği duyarlılık için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yaralıları motoruyla taşırken vurularak şehit düşen Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, katıldığı bir radyo programında darbe girişimini engellemeye çalışanlar için hakaret içeren ifadeler kullanan eski CHP Muğla Milletvekili Aldan hakkında 1 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Başkan Vekili Tarık Şebik, davayı kazanan Ercan'a duyarlılığı için teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan Ercan, oğlu ve arkadaşlarının 15 Temmuz gecesi saat 03.25'e kadar köprüdeki yaralıları motosikletlerle hastaneye taşıdıklarından bahsetti.

Daha sonra oğlunun yapılan vahşete dayanamayıp motosikletini tankların üzerine sürdüğünü ve vurularak şehit düştüğünü aktaran Ercan, şunları kaydetti:

"Sabah 7.30'a kadar orada kaldı. Hainler teslim olduktan sonra çocuğumun cansız bedenini alabildiler. O gece canını hiçe sayarak böylesi kahramanlık gösteren evlatlarımız hakkında kimse çıkıp 'it' ifadesini kullanamaz. Aklı başında hiç kimse 15 Temmuz kahramanları için bu tarz sözler sarf etmez. Çok incitici, alçaltıcı ve yüreğe dokunan bir söz. Biz kimsenin iti değil bu ülkenin hizmetkarıyız. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ülkem ne zaman emrederse ben sokağa çıkarım."

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç ise gösterdiği duyarlılıktan ötürü Ercan'a teşekkür etti.

Turunç, 15 Temmuz'dan sonra bu destansı direnişi küçültmeye çalışanlar olduğuna değinerek, "Bugün hala varlar. Dernek olarak başından beri bunları görüyor ve anında müdahale ediyoruz. Açtığımız birçok dava devam ediyor. Sizler bu ülkeye şehitlerimizin emanetlerisiniz. Hiç kimse ne size ne de aziz şehitlerimize dil uzatamaz. Uzatırlarsa karşılarında bizleri bulurlar." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Şebik de Ercan'ın bu davayı tüm şehit aileleri adına kazandığını belirterek, kimsenin şehitlere ve ailelerine böyle sözler sarf etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Şebik, tüm şehit aileleri adına bu davayı açıp takipçisi olduğu için Ercan'a şükranlarını sundu.

Ziyarette 15 Temmuz şehitleri için dua da okundu.

Ömer Süha Aldan, 15 Temmuz, Darbe, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Derneğinden 1 kuruşluk tazminat davasını kazanan şehit babasına ziyaret - Son Dakika


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