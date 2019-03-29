Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Derneğinden Anlamlı Video

15 Temmuz Derneğinden Anlamlı Video

52 dakika önce

15 Temmuz Derneği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yayınladığı bir video ile "Bu bir beka meselesidir.

15 Temmuz Derneğinden Anlamlı Video, System.String[]
15 Temmuz Derneği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yayınladığı bir video ile "Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık" mesajı verdi. 15 Temmuz Derneği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Yayınlanan videoda "15 Temmuz gecesi teröristlere alkış tutanlar, bugün parti listelerinde teröristleri himaye yarışındalar. Oyuna gelme. Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda, siyasetten medyaya farklı alanlarda FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine destek verenler ile 15 Temmuz öncesi ve sonrası süreçlerde yaşanan ve hafızalara kazınan olaylar görsellerle anlatılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'nda Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı Mehmet Akif Alakurt Eski Rol Arkadaşı Cansu Dere'nin Sözlerine Cevap Verdi Broşür Dağıtan AK Partili Genci Rencide Etmeye Çalışan Mine Koraş, Gözaltına Alındı Hülya Avşar, Dekolteli Beyaz Mini Elbisesiyle Mest Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 22:53:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Derneğinden Anlamlı Video
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]