15 Temmuz Derneğinden Anlamlı Video

15 Temmuz Derneği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yayınladığı bir video ile "Bu bir beka meselesidir.

15 Temmuz Derneği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi yayınladığı bir video ile "Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık" mesajı verdi. 15 Temmuz Derneği 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı. Yayınlanan videoda "15 Temmuz gecesi teröristlere alkış tutanlar, bugün parti listelerinde teröristleri himaye yarışındalar. Oyuna gelme. Bu bir beka meselesidir. Ülkene sahip çık" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda, siyasetten medyaya farklı alanlarda FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine destek verenler ile 15 Temmuz öncesi ve sonrası süreçlerde yaşanan ve hafızalara kazınan olaylar görsellerle anlatılıyor.



(İHA)

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