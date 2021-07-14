Üye Girişi
"15 Temmuz destanı emperyalizmin yerli ve yabancı versiyonlarına vurulan tokattır" - Son Dakika

"15 Temmuz destanı emperyalizmin yerli ve yabancı versiyonlarına vurulan tokattır"

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:42

Diyarbakır'da 20 yıllık HDP yönetiminden sonra AK Parti'ye geçen Bağlar'da yaptığı başarılı belediyecilik hizmetleriyle dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önceki iki yılda olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz destanını coşkuyla kutlamak için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır'da 20 yıllık HDP yönetiminden sonra AK Parti'ye geçen Bağlar'da yaptığı başarılı belediyecilik hizmetleriyle dikkat çeken Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, önceki iki yılda olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz destanını coşkuyla kutlamak için hazırlık yaptıklarını söyledi. 15 Temmuz direnişinin ülkeyi parçalamak isteyen emperyalizmin yerli ve yabancı versiyonlarına ağır darbe vurduğunu dile getiren Beyoğlu, "Bu öyle bildiğimiz klasik darbe girişimi değildi. Hainler başarsaydı bugün Irak ve Suriye gibi olacaktık. Ama aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın mazluma güven, zalime korku veren liderliğinde bu hainlere fırsat vermedi" dedi.

Diyarbakır'da 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminin milletin iradesiyle önlenerek tarihi bir zaferin kazanıldığı gecede ilk sokağa çıkanlardan biri olan Hüseyin Beyoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 20 yıl sonra HDP'den Ak Parti'ye geçen Bağlar Belediyesi'nde başkan olduktan sonra darbe girişiminin yıl dönümlerinde belediye olarak etkinlikler düzenledi. Başkan Beyoğlu, bu yıl da ihanet girişimine dikkat çekmek ve zaferin önemini vurgulamak üzere etkinlikler yapacaklarını bildirdi. Beyoğlu,"Bağımsızlığımızı ve milletimizin iradesini teslim almayı, nesillerimizin geleceğini yok etmeyi planlayan hain darbeye karşı millet olarak yekvücut olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği bunu tetikledi, bu işin öncüsü oldu. Hainlerin tuzağına düşmeyen kahraman güvenlik güçlerimiz, bu durumun kendi iradesine yapılan bir savaş olduğunu idrak eden aziz milletimizin fedakar evlatları kirli senaryoyu boşa çıkarak iç ve dış mihraklara alışık olmadıkları bir tokat vurdu. Darbe ülkemizin özgürlüğü kadar yüce dinimiz İslamı ve manevi değerlerimizi de hedef alıyordu. Allah, kurmuş oldukları tuzağı kendi başlarına yıktı. Doğudan batıya kadar kenetlenerek elde etmiş olduğumuz bir zafer oldu" diye konuştu.

"Hainlerin intikam hırsı var ama milletimiz izin vermez"

Fetö'cü darbe girişiminin arkasında çok daha derin planlar olduğuna dikkat çeken Başkan Beyoğlu, asıl amacın darbeden sonra iç savaş çıkararak bölgenin en istikrarlı ülkesi olan Türkiye'yi kaos ve huzursuzluğun yaşandığı Ortadoğu ülkelerine benzetmek olduğunu dile getirdi. Beyoğlu,"Bin yıldır bir arada kardeşçe yaşayan, beraber bu toprakları vatan yapan, aynı kıbleye dönen milleti parçalayacaklardı. Önümüzde Irak, Suriye, Yemen gibi acı örnekler var. Bir darbe olmanın ötesinde bin yıllık hesaplaşma ve yıkım planı olarak görüyorlardı. Darbeden sonra hainlere bakan ülkelere ve yapılara bakınca resmin büyüğü anlaşılıyor zaten. Türkiye, bu coğrafyada bir türlü yıkamadıkları bir kaledir. İç savaş ve kaos çıkarma, ülkeyi yönetilemez hale getirme planları ellerinde patladı. Bu yüzden çok anlamlı ve bana göre Çanakkale ruhu kadar, Kurtuluş Savaşı ruhu kadar, hatta Anadolu'nun kapılarını İslama açan Diyarbakır'ın 27 Mayıs 639 tarihindeki fethi kadar değerlidir. Yıllardır darbelerle bu ülkeyi dizayn etmeye çalışanlar ilk kez ciddi anlamda yenildi. Ama intikam alma hırsları bitmiş değil. Bu yüzden dikkat ederseniz darbeyi başaramadıktan sonra gerek ekonomik gerekse siyasi istikrarsızlık veya terörü destekleme anlamında bu adımlarına devam ediyorlar. Milletimiz feraset sahibidir. Bu oyunların hepsini görüyordur. Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'a damga vuran sözleri gibi başaramadılar ve başaramayacaklar. 15 Temmuz'da şehit olan Diyarbakırlı kardeşlerimiz ve gazi olan kardeşlerimiz de var. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

15 Temmuz destanı emperyalizmin yerli ve yabancı versiyonlarına vurulan tokattır

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 15 Temmuz, Beyoğlu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam '15 Temmuz destanı emperyalizmin yerli ve yabancı versiyonlarına vurulan tokattır' - Son Dakika


Son Dakika

Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı 12:35 Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Yakıt almak için gittiği benzin istasyonunda kalbi durdu! Ekipler hayata döndürmek için saniyelerle yarışırken, kamera kayıttaydı 12:26 Yakıt almak için gittiği benzin istasyonunda kalbi durdu! Ekipler hayata döndürmek için saniyelerle yarışırken, kamera kayıttaydı
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil         
12:40
O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı         
12:29
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "15 Temmuz destanı emperyalizmin yerli ve yabancı versiyonlarına vurulan tokattır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement