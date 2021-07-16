15 Temmuz Destanı Tomarza'da kutlandı - Son Dakika

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği darbe girişiminin 5. yıldönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' anma etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Tomarza'da da coşkuyla kutlandı.

Etkinlikler kapsamında sabah saatlerinde Tomarza Belediyesinde gerçekleştirilen 15 Temmuz konulu sergi vatandaşlar tarafından gezildi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitleri için İlçe Merkez Camisinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Tomarza İlçe mezarlığındaki; şehit kabristanları ziyaret edilerek dualar edildi. Tomarza İlçe protokolü tarafından şehit aileleri ziyaret edildi. Akşam namazından sonra başlatılan 15 Temmuz Destanı Programı; İstiklal Marşının okunmasının ardından şehitlerin ruhuna okunan Kur'an tilavetiyle devam etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya gelen Tomarzalılara hitaben konuşma gerçekleştiren Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koymuş olduğu 2023, 2053 2071 hedeflerine ülkemizin ulaşmaması için, 2016'nın 15 Temmuzunda ülkemizin büyümesini ve gelişmesini istemeyen emperyalist güçlerin piyonu hain FETÖ terör örgütünün şanlı ordumuzun içine sızmış hatta bütün kurumlarımızın içine sızmış fareler tarafından ülkemizin birlik beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne, milli irademize, demokrasimize, anayasal düzene karşı darbe girişimini hep beraber yaşamıştık. Bu vesile ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü idrak etmek, kahraman şehitlerimizi rahmetle anmak, gazilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunmak, şanlı milletimizin demokrasi mücadelesini demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha gururla hatırlatmak, o hainlerin yaptığını unutmamak unutturmamak için yine 15 Temmuz'da 5. yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkmak için bu gün yine meydanlardayız. Emperyalist güçlerin piyonları tarafından başlattıkları bu darbe girişiminin sonucunu, ne dış güçler nede içerideki kullandıkları piyonları düşünemediler, bu sonucu kestiremediler. Bu milletin vatanı için, bayrağı için, ezanı için, demokrasisi için ölümüne sahip çıkacağını, darbeye darbe yapacağını, ölümü öldüreceğini, ölümü 'la ilahe illallah' diyeceğini kestiremediler, düşünemediler. Bu milletin vatan, bayrak, ezan, aşkını, demokrasiye olan bağlılığını hesaplayamadılar. Çünkü bu milletin dik duruşu iç ve dış güçlerin menfaat üzerine kurulu ve kullandıkları piyonların terazisinin ayarını bozdu. Kaldıramadılar ağır geldi. Hala ülkemizi terörle yıpratmaya, ekonomimiz üzerinden yıpratmaya çalışıyorlar. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'başaramayacaksınız, bu millete diz çöktüremeyeceksiniz'. 2016'nın 15 Temmuz'un da tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de siz değerli hemşerilerimizle burada bu meydandık. Darbeyi duyar duymaz sahalara inen, meydanları dolduran ilk şehirlerden, ilk ilçelerden biriydik. Bu vesile ile sizlerden biri olduğum için böyle asil bir milletin ferdi olduğum için Rabbime sonsuz şükürler ediyorum" dedi. Daha sonra Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci 15 Temmuz konulu etkili ve güzel konuşması programa katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Program; ilçedeki öğrencilerin okudukları şiirlerle devam etti. Saatler 00: 13 gösterdiğinde Merkez Camiinden okunan Sela'nın ardından program son buldu.

15 Temmuz gecesinde olduğu gibi anma etkinliklerinde de dik duruşu ve kararlılığıyla demokrasi nöbeti tutan ve demokrasiye sahip çıkan Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ, Tomarza İlçe Emniyet Amirliği, Tomarza Belediye Meclis üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ