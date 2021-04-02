15 Temmuz desteği 1500 lira oldu - Son Dakika

15 Temmuz desteği 1500 lira oldu
02.04.2021 12:52
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15'inci toplantısında 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek 1.500 liraya çıkarıldı.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu 15'inci toplantısında 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek 1.500 liraya çıkarıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık yaptığı toplantıda, Dini bayramlarda 1.000'er lira ile Temmuz ayında 15 Temmuz'a ithafen 1500 lira verilmesi kararı da alındı.
Bu kapsamda, Nisan 2020'den bugüne kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verilmişti.
(İHA)
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