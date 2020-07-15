15 Temmuz Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

15 Temmuz Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

İstanbul Valiliği'nce Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

İstanbul Valiliği'nce Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Şehitler için dualar edilen anma töreninde, aileler duygusal anlar yaşadı.


İstanbul Valiliği tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kuvvet Komutanları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve şehit yakınları katıldı. Programda okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dualar edildi. Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı törende duygusal anlar yaşandı. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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