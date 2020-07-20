15 Temmuz Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, Ankara'da sona erdi - Son Dakika

15 Temmuz Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, Ankara'da sona erdi

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen engel atlama binicilik yarışmaları sona erdi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ankara'da düzenlenen engel atlama binicilik yarışmaları sona erdi.

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Türkiye Binicilik Federasyonundan alınan bilgiye göre, Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen, 72 at ve 52 binicinin katıldığı organizasyon iki gün sürdü.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kupası'nı, "Caktuz" isimli atıyla Cankat Özdeş kazandı.

Gaziler Kupası'nda 110 santimetre kategorisinde, "Saigon" isimli atıyla Duru Ersoy birinciliğe ulaştı.

Şehit Polis Memuru Fethi Sekin Kupası'nda 125 santimetre kategorisinde yarışan Azra Öztürk, "Dolce Vita" isimli atıyla birincilik elde etti.

15 Temmuz Şehitleri Anma Kupası'nın 1. yeni biniciler kategorisinde yarışan Türk Silahlı Kuvvetleri Binicilik Ekibi'nden Murat Düzleme "Volkan" isimli atıyla, yetişkin genç ve yıldızlar kategorisinde ise Maide Çağla Hasmer "Triger" isimli atıyla ilk sırada yer aldı.

Şampiyonada dereceye girenlere kupaları verildi.

Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 15 Temmuz Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, Ankara'da sona erdi - Son Dakika Spor
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