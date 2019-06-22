Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu havadan görüntülendi
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15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu havadan görüntülendi

1 saat önce

23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için Anadolu'dan oy kullanmaya gelen vatandaşlar 15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarında yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu havadan görüntülendi, System.String[]
23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için Anadolu'dan oy kullanmaya gelen vatandaşlar 15 Temmuz Esenler Demokrasi Otogarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan görüntülendi.

İkametlerinin İstanbul'da olması nedeniyle 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar memleketlerinden gelmeye başladı. 80 ilden gelen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu. Oluşan seçim yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
Esenler, Güncel
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