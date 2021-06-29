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15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü - Son Dakika

15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü

29.06.2021 16:08
15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Isparta'da yapılacak etkinlikler, yapılan ikinci toplantıda görüşüldü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Isparta'da yapılacak etkinlikler, yapılan ikinci toplantıda görüşüldü.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde yapılacak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkileri kapsamında Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Isparta'da faaliyet gösteren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi, Türkiye Kızılay Derneği Isparta Şubesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Isparta Şubesi, Isparta 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği, Isparta Eğitime Destek Platformu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Isparta Şubesi (MÜSİAD) ve Isparta Muhtarlar Derneği Başkanlığı temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Seymenoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün milletimiz için önemini bir kez daha yineleyerek tüm STK'ların irtibatlı koordineli çalışması talimatını verdi.

VALİ SEYMENOĞLU; "15 TEMMUZ'U UNUTTURMAYACAĞIZ"

Vali Seymenoğlu, amacımız 15 Temmuz hain darbe girişimini toplumumuza unutturmamak diyerek, şehadete ulaşan Şehitlerimizi ve Gazilerimizi unutmamalıyız, onların haklarını belki bu şekilde yapacağımız etkinlikler ile ödeyebiliriz dedi.

Vali Seymenoğlu, programlarda yer alması planlanan etkinliklere dair katılımcıların görüş ve önerilerini de dinleyerek, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK'ların ve halkımızın etkinliklerde aktif olarak yer alması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına etkinliklerinde, O günü anlatan kortej, demokrasi nöbeti, panel, sergi, sempozyum, kan bağışı ve ağaç dikimi gibi daha bir çok program düzenlenecek.

15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 15 Temmuz Etkinlikleri Görüşüldü - Son Dakika


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