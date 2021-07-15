15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şehit mezarları ziyaret edildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki protokol üyeleri, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 5. yılı dolayısı ile şehit mezarlarını ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, ilçe merkez ve köylerdeki şehit mezarları ziyaret edildi. İlçe Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Dağaslan, kamu kurum ve kuruluş amirlerinin katıldığı etkinlik kapsamında şehit aileleriyle birlikte mezarlar ziyaret edilip, dualar edildi. Etkinlikte, Şuhut İlçe Müftülüğü personelince Kur'an-ı Kerim okunup İlçe Müftü Vekili Regaip Dinç tarafından dualar edildi. - AFYONKARAHİSAR