15 Temmuz Etkinlikleri Toplantısı Vali Günaydın Başkanlığında Yapıldı
1 saat önce
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle toplantı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:39 Kaynak: İHA
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle toplantı düzenlendi.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Günaydın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma
Komutanı Albay Hüseyin Bekmez
,İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
"15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliklerin anlamına uygun ve en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yapacaklarını kaydeden Vali Günaydın, " Hain darbe kalkışmasına karşı mücadele verirken canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi de saygı ve şükranla yad ediyorum." diye konuştu.
"15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" hazırlık programı toplantısı, yapılması planlanan etkinlikler hakkında görüş alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ
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