Etkinlikler, Sultan Selim Camisi'nde yapılan Mevlid-i Şerif Programı ile devam etti.

Konya , Karaman , Aksaray ve Afyonkarahisar'daki şehitliklerde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma törenleri yapıldı.

Vali Yiğitbaşı: 'Milletimiz yine tek yumruk her zamanki gibi'

Kaynak: AA

Karahisar, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz etkinlikleri törenlerle başladı - Son Dakika

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