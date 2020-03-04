15 Temmuz Federasyonu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Federasyonu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

15 Temmuz Federasyonu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

15 Temmuz Federasyonu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu, Suriye'nin İdlib bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.


15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini açıkladı. Olcay, "Her dönemde olduğu gibi bizler üzerimize düşeni yaparak devletimizin ve milletimizin daima yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Suriye'nin İdlib bölgesinde haince saldırıya uğrayan ve pusuya düşürülen kahraman Mehmetçiklerimizden şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağına eminiz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, Mehmetçiklerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın arkasında olduklarını ifade eden Başkan Olcay, "Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Devletimiz ve ordumuz bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Bahar Kalkanı Harekatı'nda da katil rejime gereken cevabı verecektir. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin. Rabbim kahraman Mehmetçiğimize Bahar Kalkanı Harekatı'nda yardım etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Ayaklarına taş, ailelerinin gözüne yaş değdirmesin" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hulusi Akar, Bahçeli'nin "Rusya'dan tazminat istenmeli" talebine yanıt verdi
Suriyeli baba, bebeğinin adını Türk SİHA'sı "Bayraktar" koydu Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı Rus kanalına konuşan Esed: Türkiye'ye düşmanca bir şey yapmadık

Son Dakika Haberleri
16:58 Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı manken Papen hakkında yakalama kararı çıkarıldı
16:33 Şok! Özlem, Çiğdem Hanıma bardak fırlattı!
15:52 Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti
15:48 Gazino geceleri yeniden canlanıyor
15:43 Buse Varol'dan anlamlı hareket! Oğlunun giysilerini bağışladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 17:12:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Federasyonu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]