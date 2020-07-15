15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika

15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini konu alan başta İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin çeşitli kentleri olmak üzere çekilen fotoğrafların ve çizilen resimlerin yer aldığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde Türk milletinin destansı direnişini konu alan başta İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin çeşitli kentleri olmak üzere çekilen fotoğrafların ve çizilen resimlerin yer aldığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı.

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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü nedeniyle Adıyaman'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların fotoğrafları ve o geceyi anlatan fotoğrafların yer aldığı resim sergisi Demokrasi Parkında açıldı.


Fotoğraf sergisinin açılışına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve eşi Hürmet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları Bedir Deveci, Ayhan Akpay, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder, bazı kurum amirleri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.


Açılış sonrası sergiyi gezen Vali Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz darbe gecesi milletin destansı direnişini konu alan bütün fotoğrafları yakından inceledi.


Açılış sonrası açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, "15 Temmuz'un dördüncü yıldönümü etkinliklerini şehitlerimiz için okunan mevlidi şerif ve şehitlik ziyareti ile başladık. Az önce de 15 Temmuz gecesini anlatan fotoğrafların yer aldığı resim sergisini açarak devam ediyoruz. Resim sergisi, 15 Temmuz'un ruhunu yansıtıyor. Bu önemli serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah, bir daha ülkemize ve milletimize 15 Temmuz'lar yaşatmasın. O gece şehadete koşarak giden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Mahmut Çuhadar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Fotoğraf Sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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