15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanından Bülent Arınç'a tepki

15 Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, "Danıştay üyesi suçluya üzülüyorsun da sen gazilerimizin yanına hiç geldin mi"

İSTANBUL - 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bulut, "Sayın Arınç'a soruyorum 'Sen Danıştay üyesi olan suçluya üzülüyorsun veya benzinciye üzülüyorsun da şurada gazilerimin yanına hiç geldin mi? Şehitlerimizin yanına geldin mi?" dedi.

15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve beraberindeki gaziler, Darülaceze sakinlerini ziyaret etti. Bulut ve beraberindekiler, yanlarında getirdikleri bastonları burada bulunan ihtiyaç sahiplerine hediye etti. Darülaceze sakinleriyle sohbet eden ve tatlı ikram eden Bulut, onlarla vakit geçirdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bulut, Bülent Arınç'ın KHK'lılara yönelik sözlerine tepki göstererek, "Bir tarafta bir liderimiz var gömleğini giymiş ölümüne yürüyor. Ama bir tarafta da adamın yakasına yapışmış yürüyenler var. Sayın Arınç'a soruyorum 'Sen Danıştay üyesi olan suçluya üzülüyorsun veya benzinciye üzülüyorsun da şurada gazilerimin yanına hiç geldin mi? Şehitlerimizin yanına geldin mi?. Darbe olsaydı mı sevinecektin. Bunlara dikkat etmek lazım. Halen Mecliste olan bir evladın da var. Sevmiyorsan bırak git bu ülkeyi. Diyorsun ki 'Yargıtay'dan dönecek.' Kime güveniyorsun, kaç tane 9'uncu daire başkanı var. Buradan 9'uncu dairedekilere de sesleniyorum. FETÖ'den şüpheli olan bir adamı tekrar seçmeyi düşünüyor musunuz. Ben tarafım merak ediyorum. Arkadaşlar bizim 250 tane şehidimiz var. Bunların kanlarının vebali bizim omuzlarımızda. 2 bin 193 gazimiz var. Biz tarafız ama biz ölsek de bu ruh yaşayacak. Herkes aklını başına alsın. Recep Tayyip Erdoğan giymiş gömleğini yürüyor, etrafındakiler de ona yakışır şekilde hareket etsin. Biz buradayız, dimdik duruyoruz" şeklinde konuştu.