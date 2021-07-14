15 Temmuz gazilerinden üs bölgesine moral ziyareti - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Abdullah Ergül ve Bedri Azbay, Bitlis'in Hizan ilçesindeki üs bölgesinde görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Hain darbe girişiminde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Abdullah Ergül ile Vatan Caddesi'nde yaralanan Bedri Azbay, beraberlerindeki şehit aileleriyle ilçedeki Mesir Tepe Üs Bölgesi'ne gitti.

Burada görev yapan asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Ergül ile Azbay, güvenlik güçleri için kurban kesip dua etti.

Hain darbe girişimi sırasında ülkenin birliği ve bütünlüğü için herkesin tek yürek olduğunu vurgulayan Gazi Abdullah Ergül, "İstanbul'dan şehitlerimizin anneleri, babaları ve gazilerimizin selamlarını getirdim sizlere. 15 Temmuz FETÖ hain terör örgütünün işgalci darbe girişiminde ben de İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vurularak 5 ayrı yerimden yara aldım. Ama elhamdülillah o vatansızlara, vatan hainlerine geçit vermedik. Sizler de burada vatan nöbetini tutuyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Yanlarında götürdükleri Türk bayrağı ve sancağı asker ve koruculara teslim eden Ergül ve Azbay, askerlerle bir süre görüştükten sonra bölgeden ayrıldı. - BİTLİS