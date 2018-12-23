15 Temmuz Gazileri Hakkari'den Ayrıldı
3 saat önce
Hakkari'ye gelen İstanbul 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği heyeti, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.
Hakkari
'ye gelen İstanbul
15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği heyeti, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.
Dün Hakkari'ye gelerek valilik ziyaretinin ardından kayak merkezini ziyaret eden İstanbul 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Solak, Başkan Yardımcısı Yasin Okutan ve beraberindeki heyet, ziyaretlerini gün boyu sürdürdü. Gaziler; Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
ve İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte kent merkezini dolaşarak vatandaşlarla birlikte çay içip bir süre sohbet ettiler.
Heyet, Vali Akbıyık ve beraberindekilerle çektiği hatıra fotoğrafının ardından kentten ayrıldı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:51 Kaynak: İHA
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