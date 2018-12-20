15 Temmuz Gazileri'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Destek

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Kılıçdaroğlu: Binali Yıldırım Aday Olmazsa Hiç Şaşırmayın

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İttifakta En Çok Zorlandığım İller Denizli ve Balıkesir