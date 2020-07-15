15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Bulut: "Bundan sonra da diz çökmeyeceğiz" - Son Dakika

15 Temmuz Gazileri Platformu, 15 Temmuz darbe girişimin 4. yılında şehitleri unutmadı. Platform Başkanı Erol Bulut, "Darbe girişimin amacı İslam'ın umudunu söndürmekti. Biz bundan sonra diz çökmeyeceğiz, bu bayrağı indiremeyecekler, ezanlarımızı susturamayacaklar" dedi.



15 Temmuz gazileri, hain darbe girişiminin 4. yılında şehitleri andı. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, düzenlediği basın açıklamasında vatan için bir olmak gerektiğini ifade ederek, "Hain darbe girişimini anarken unutmamız gereken bazı noktalara temas etmek istiyorum. Dört yıl geçti, 400 yıl da geçse bu unutulacak bir badire değildir. Bu necip milletimiz üzerine kurulan 15 Temmuz tuzağı bir işgal projesiydi. Ucu Amerikalıların elinde olan ipsizler, FETÖ'cü hainler ülkemizi bölmek için her şeyi yaptılar. Ama şunu unuttular; bizim iman dolu göğsümüz vardı, onların üzerine ölümü korkutmak için yürümüştük. Darbe girişiminin amacı İslam'ın umudunu söndürmekti. Biz bundan sonra diz çökmeyeceğiz, bu bayrağı indiremeyecekler, ezanlarımızı susturamayacaklar. Küçük hesaplar için büyük hedefi ıskalamamalıyız, millete hizmet edenleri kucaklamalıyız" diye konuştu.



"Ülkemizi bölemeyecekler"



Dernek üyelerinden AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut ise, "Ulusları bir araya getiren bazı unsurlar vardır, Çanakkale gibi, 15 Temmuz gibi. Çanakkale'de vatandaşlar nasıl bir araya gelerek Gelibolu Yarımadası'nı yedi düvele dar ettiyse, 2016 yılında batılı emperyalist devletlerin saldırmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye çalışmalarını vatandaşlarımız el ele vererek elindeki ay yıldızlı bayraklarıyla bertaraf etmiştir" ifadelerini kullandı.



"Boyun eğdiremeyecekler"



MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki de, Çanakkale destanını ve Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatarak, "Dün Bedir'de, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da kaybettiklerimiz bizimdi. Hiç ayrım yapmadan ülkenin bölünmez bütünlüğüne kim kastediyorsa adı kim olursa olsun bu yüce Türk milleti onların karşısında olacaktır. Ederi bir dolar olanlar bizim gözümüzde soytarılardır" diye konuştu.



"15 Temmuz'u nesiller sonrasına aktaracağız"



15 Temmuz'u unutmayacaklarını belirten şehit Mehmet Güder'in oğlu İbrahim Güder, "15 Temmuz günü bizler babalarımızı, kardeşlerimizi kaybettik, bizler şehitlerimizle onur ve gurur duyuyoruz. Ülkemize FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminde FETÖ ve PKK'ya terör örgütü diyemeyen hainlere yazıklar olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL