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15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: "FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız" - Son Dakika

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: "FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız"

09.09.2021 10:26

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: "FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız" 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut'tan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevden alınan işine son verilen herkesi göreve...

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: "FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız"

İSTANBUL - 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut'tan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kanun Hükmünde Kararnameler ile görevden alınan işine son verilen herkesi göreve iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın" sözlerine tepki geldi. Bulut, "Biz şehit ve gazi yakınlarını içeri atıp içeride bulunan FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik duruyoruz" dedi.

Ak Parti Milletvekilleri Nevzat Şatıroğlu ve Şamil Ayrım dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de bulunan 15 Temmuz Gazileri Platformu'nu ziyaret etti. Ziyarette 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, şehit ve gazi yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu.

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çorum ziyareti sırasında yaptığı konuşmada "KHK ile ihraç edilenleri yeniden göreve iade edeceğim" sözüne tepki göstererek "Bu milletin kaderiyle Ak Parti'nin ve Cumhur İttifakının kaderi birleşti. Çünkü milletin bekası için ölümüne yürüyen bir güç var. Hükümetimizi temsil eden dış güçlere karşı ve bizi satmak isteyenler karşı içinde gazi ve şehit yakınlarını içeri atıp da içeride ki FETÖ'cüleri ve diğerlerini çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı da bizi burada dimdik durduğumuzu beyan ediyorum" diye konuştu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım 15 Temmuz Gazileri Platformu'nun önemine değinerek "Burada Azerbaycan bayrağını görünce anlatmak istedim. Geçenlerde Azerbaycan'dan gelen gazimizi ziyaret ettim. Gazimizin bir bacağı kopuk öbür bacağı yaralı savaşa gidecekmiş gibi heyecanı hat safhada çok duygulandım. Hatta Karabağ'da Ermeniler tekrar harekete geçince ben babamdan habersiz kalkıp gidip kaydımı yaptırdım. Yataktan kalkıp yürüyecek pozisyonda değil biz böyle bir milletiz. Türk milletinin gazilik şehitlik mertebesi çok önemli. Bir FETÖ darbe girişimi gördük acılarımız ortada yetiştirdiğimiz insanlar kendi vatandaşlarının üzerine kurşun yağdırdı. Allah bize bir daha böyle günler yaşatmasın onun için bu platform çok önemli" diye konuştu.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz meydanlara çıkmasaydı Suriye'den beter olurduk

Ak Parti İstanbul Millet Vekili Nevzat Şatıroğlu ise yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi vatandaşların verdiği mücadelenin önemine değinerek "Bu ülkede yaşayan 84 milyon vatandaş adına bugün burada Gaziler Platformundan ve o gün orada şehit düşenlerden ve gazilerimizden Allah razı olsun. Ülkemiz 2013 yılında ki Gezi olaylarından bu yana sürekli bizi yıkmaya çalışan bir güç ile karşı karşıyayız. Bugün bazı sıkıntılar olabilir ekonomik sıkıntılarımız olabilir hayat pahalılığı olabilir hepsini kabul ediyorum. Ama şunu unutmayın ki 2013 yılından bu yana Tayyip Erdoğan'ı yıkmak isteyen bütün güçler iş başında dışarıda ki güçler, içerideki güçler de cirit atıyorlar. Bu şu demek saflarımızı daha sık tutmalıyız. Gezi olaylarıyla bir yere gelmek istediler başaramadılar. Bunu en zirvesi 15 temmuz gecesi yaşadıklarımız Allah bir daha yaşatmasın. Şehitlerimizle, gazilerimizle meydanları doldurmasaydık bugün ülkenin hali Suriye'den daha beter olurdu. İstediğiniz kadar paramız olsun kıymeti var mı şu sokaklarda yabancı ülke askerlerinin postallarını görmek ister miydik? Ezanlar sussun ister miydik? Birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlerin o en şiddetli saldırısına Türk milleti kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle o gece dur dedi. Allah hepsinden razı olsun bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Değerli gazilerimize ve yakınlarına da şükranlarımızı sunuyorum. Erol bey bu konuda çok güzel bir yük taşıyor. Hem başkan olarak hem de gazi olarak. Allah bize bir daha öyle günler yaşatmasın" diye konuştu.

Programda yer alan Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Recep Şencan "Ak parti vatandaşın partisidir. Bugünde bunun bir örneği olarak ilçemizde milletvekillerimiz var. biz burada olmaktan mutluluk duyuyoruz . 15 Temmuz platformuyla birlikteyiz. Bir daha inşallah öyle kara günler yaşamayız" dedi.

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız
15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız
15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız
15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız
15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız

Fetullahçı Terör Örgütü, Kemal Kılıçdaroğlu, Erol Bulut, 15 Temmuz, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: 'FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut: "FETÖ'cüleri dışarı çıkarmak isteyen ana muhalefete karşı dimdik buradayız" - Son Dakika
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