15 Temmuz Gazileri Platformu Çanakkale Zaferini andı - Son Dakika

15 Temmuz Gazileri Platformu, Çanakkale şehitlerini andı. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut "Çanakkale zaferi milletimizin küllerinden doğma mücadelesidir" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Gaziler Platformu da bir anma etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, Ak Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Av. Recep Şencan, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ve korona virüs önlemleri kapsamında sınırlı sayıda davetli katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut Çanakkale zaferinin bir küllerinden doğma mücadelesi olduğunu belirterek "Çanakkale deniz zaferimizin 106. Yılını kutluyor ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale zaferi ümmetin umudu olan milletimizin yeniden küllerinden doğma ve ayağa kalkma mücadelesidir. Çanakkale de sadece bu ülkenin dört bir tarafından gelenler değil dünyanın dört biryanından gelen Müslüman kardeşlerimiz de gelerek Türkler ümmetin umududur dediler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Osmanlı devletinin devamı olduğunu vurgulayan Bulut, "Çünkü Çanakkale mücadelesini baş gazimiz Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı subayı olarak verdi. Maalesef geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz. Biz Osmanlı'nın devamıyız. Sonrasında Kurtuluş savaşımızda Cumhuriyet olarak mücadele verdik. Aslında bizim yok farkımız. Emperyalist güçler bizim köklerimizi keserek bizi sindirmeye çalışıyor. Maalesef 20. Yüzyıl'da bunu başardılar. Bize çivi çaktırmadılar. Amerika, Rusya uzaya araçlar göndermiş biz sadece bunun filmlerini izlemişiz. Bugün gelmiş ayağa kalkmışız uzaya araç göndereceğiz dediğimizde sadece halkın yarısı buna inanabiliyor. Neden irademiz silinmiş biz bu iradesizliği kabule etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çevresindeki tehditlere dikkat çeken Bulut, "Türkiye şimdi kalkınırken ekonomik baskılar var, savaş tehditleri var Akdeniz'de. Bir taraftan da kendi içinde ülkemizde terörizmi bitiremeyenler hatta meclisleri basılanlar bize adalet satmak istiyorlar yönetim şeklini değiştirmek istiyorlar. Biz buna inanmıyoruz. Bu milletin temsilcilerine artık hiç kimse dokunamaz. Biz gaziler olarak, şehit yakınları olarak devletimizi yönetenler yanımızda olduğu sürece biz bu kaleleri bir daha düşürmeyeceğiz. Düşürürsek kanımız kurusun. Çünkü teröristler yanı başımızda Gara'da evlatlarımızı vuruyorlar. İçerideki temsilcileri ne diyor 'biz onları terörist olarak görmüyoruz'. Ana muhalefet de 'adam Anayasa mahkemesine başvurmuş onu bekleyelim' diyor. Arkadaşlar vicdan ya bu milletin gözünün içine baka baka oyun oynuyorsunuz. Milliyetçi geçinen hanımefendi de 'benim Gülten Kışanak ile yan yana anılmamın bir mahsuru yok' diyor. Gülten Kışanak teröristleri PKK'yı 'terör örgütü değildir' diye anan ve onlarla iç içe yaşayan biri. Bunlara kim sahip çıkıyor ana muhalefetin başındakiler. Bunlara oy verenlere sesleniyorum. Baskı altında ve yönetimi beğenmiyorsanız tamam. Ama bile isteye benim yavrularımı çocuklarımı kaçıran ve Aybüke öğretmenimi şehit etsinler diye veriyorsan sende teröristsin" diye konuştu. - İSTANBUL