15 Temmuz Gazilerinden Bülent Arınç'a tepki - Son Dakika

15 Temmuz Gazilerinden Bülent Arınç'a tepki

26.11.2020 11:06

15 Temmuz gazileri Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

15 Temmuz gazileri Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, "Biz Kürtleri Selahattin Demirtaş'tan mı öğreneceğiz" dedi.

Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve kitabı ile ilgili yaptığı açıklamaya tepkiler devam ediyor. Arınç'ın açıklamalarını sert bir şekilde eleştiren 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Bülent Arınç 'Kürtleri tanıdınız mı, Devran kitabını okuyunuz' diyor. Biz Kürtleri sizin gibi devletin yüksek kademelerinde görev yapmış insanlarımızdan mı tanıyacağız, yoksa terörist başlarından mı tanıyacağız? Orada 30 bin şehidimiz var. Evlerinde küçük yaşlarda alınarak dağa kaçırılan çocuklarımız var. Evleri basılan, hanelerine tecavüz edilen ailelerimiz var. Şimdi biz bunlar varken nelere göre karar vereceğiz. Sizin yazarken süslediğiniz ve daha önce seçimlerde saz çalarken süslediğiniz Demirtaş'a af olarak mı görmemiz lazım. Biz reform denince mazlum insanların imdadına yetişecek çareleri anlıyoruz. AK Parti hükümetleri bu güne kadar çok tabuları yıkarak geldi. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Cumhur ittifakıyla birlikte uluslararası tabuları da yıktı. Ey Arınç sen bunları düşünmeden o Kürt kardeşlerimizle aramıza neden nifak sokmaya çalışıyorsunuz. Kürt Türk aynı bayrağın altında kardeşçe yaşıyoruz. Sen Kürtlerle teröristleri karıştırıyorsun. Ey Arınç içimizde ki İrlandalıları temizlediği için de cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Açıklamasında CHP ve İyi Parti'ye de tepki gösteren Bulut, "Buradan bir de Kılıçdaroğlu ve ekibine bir sözüm var. Kılıçdaroğlu 'Ey Amerika bize sahip ol, biz seninle çalışırız. S 400'leri kullanmayız. Bize demokrasi gönder' diyor. Biz Amerika'dan gelen demokrasileri 80'de gördük 15 Temmuz'da gördük. Bizim tanklarımızla uçaklarımızla bizi vuran hainler zaten hiç boş durmuyorlar. Bir taraftan İP'in içine sızmışlar ipini çekiyorlar, bir taraftan da Bülent Arınç'ın ipini çekerek sağa sola çekiyorlar, bir taraftan da CHP, PKK ve FETÖ dahil bir tarafta topluyor. Bunlar bizi çok üzmekte. Biz milli konularda da bir araya gelemiyoruz. Dünya yeniden bir yapılanma içerisinde. Biz bunun neresinde olacağız. Hiç değilse milli meselelerde bir araya gelelim. İyi Parti'nin genel başkanı 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ı ve Kavala'yı aklamış sizde aklayın' diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim lehimize karar verir mi hiç. Bunun bedeli neyse öderiz ama teröristlere de geçit vermeyiz" diye konuştu.

(İHA)

15 Temmuz Gazilerinden Bülent Arınç'a tepki
15 Temmuz Gazilerinden Bülent Arınç'a tepki
15 Temmuz Gazilerinden Bülent Arınç'a tepki
15 Temmuz Gazilerinden Bülent Arınç'a tepki

Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç, Erol Bulut, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazilerinden Bülent Arınç'a tepki - Son Dakika


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