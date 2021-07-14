15 Temmuz gazilerinden, "O günü unutmamak hainlere verilecek en büyük cezadır" mesajı (1) - Son Dakika

ŞEYHMUS ADSIZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da gazi olan Mardinli emekli polis memuru Servet Acun ve tankın üzerindeyken hainlerin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve omuriliğinin kopması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan gazi Halil Algan, bir daha aynı tehditlerin yaşanmaması için o karanlık gecenin unutulmamasını istiyor.

Gazi Servet Acun, o gece yaşananları AA muhabirine anlattı.

Acun, polis memuru olarak görev yaptığı Sirkeci Polis Merkezi'ndeki mesaisini tamamlayıp evine gittiğini, televizyonda köprünün askerlerce kapatıldığını gördüğünü ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın "Bu, bir kalkışmadır." sözünü duyduğunu belirterek, eşiyle vedalaştıktan sonra motosikletiyle evden ayrıldığını söyledi.

Esenler ilçesindeki Yüzyıl Köprüsü'nün bulunduğu noktada bir tankın araçların üstünden geçtiğine şahit olduğunu ifade eden Acun, vatandaşlara darbeci hainlerin nerede olduğunu sorduğunda Saraçhane'den çok kötü haberler geldiğini söylediklerini, bunun üzerine o bölgeye geçtiğini aktardı.

"Gelecek nesillere aktarılması gerekir"

Burada darbecilerle çatışmaya başladığını anlatan Acun, şehit olacağını düşündüğünü, dizlerinin parçalandığını anlattı.

Baygınlık geçirince çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldığını, yapılan tetkiklerde kaburgalarında çatlakların tespit edildiğini dile getiren Acun, "15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve dik duruşuyla halkın da onurlu bir şekilde arkasında durmasıyla hainlerin planlarının bertaraf edildiği gündür. Çanakkale'deki '7'den 70'e' tabirini 15 Temmuz 2016 bize yaşattı. O gece Çanakkale ruhuyla mücadele yapıldı. Bunun gelecek nesillere de aktarılması gerekir. O günü unutmamak hainlere atılacak en büyük tokatlardan biridir. 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmuyoruz." diye konuştu.

Baba Mehmet Ali Acun da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Bütün çocuklarımı devlete ve millete faydalı olmaları adına yetiştirdim. Bir daha böyle bir olayı Allah memleketimize, ülkemize yaşatmasın." dedi.

"Üzerinden 5 yıl geçti, hala ilk gün gibi hatırlıyorum"

İstanbul'da darbecilere direnirken ağır yaralanarak gazi olan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Halil Algan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıktıklarını Emniyet Müdürlüğü önüne gittiklerini söyledi.

Tankın üzerine çıktıklarını anlatan Algan, "Tank insanları ezdi, öldürdü. Tank bir film karesi gibi insanların ve arabaların üzerinden geçiyordu. Bu sırada tankın üzerindeki bir kişi vuruldu. Daha sonra ben vuruldum, iki kurşunla. Biri sıyırdı, diğeri koltuk altımdan girdi, sol akciğerimi parçaladı, oradan omuriliğe girdi. Sol göğsümden aşağısı felç oldu." şeklinde konuştu.

1,5 ay boyunca yoğun bakımda kaldığını belirten Algan, yine de haline şükrettiğini dile getirdi.

Algan, eşinin kendisine baktığını, dayanılmaz acı yaşadığını yine de şikayet etmediğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir elimle yemek yemeye başladım. Gece gündüz sırt üstü yatıyorum. Acılarım dayanılmaz ancak tanktan üzerime bomba atılsa yine sokağa çıkarım. Devletimiz için, Cumhurbaşkanımız için gereken neyse, üstümüze vazife olan ne varsa, onu yaptım. Bugün olsa yine yaparız. Darbeye kalkışanlar ne kadar müebbet alsalar az. Üzerinden 5 yıl geçti, hala o geceyi ilk gün gibi hatırlıyorum."