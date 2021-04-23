15 Temmuz gazisi Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, "Şanlı bayrağımızı daha ilerilere götürmek üzere size teslim etmek için can verdik şehit olduk, yaralandık gazi olduk. Bugün de aynı kararlılıkla hiç tereddüt etmeden bu yolda hareket edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.

Aslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, çocuklara şu sözlerle seslendi:

"Bizler sizin o minik yüreklerinizdeki vatan sevgisinin alevleri hiç sönmesin diye ve atalarımızdan emanet aldığımız şanlı bayrağımızı daha ilerilere götürmek üzere size teslim etmek için can verdik şehit olduk, yaralandık gazi olduk. Bugün de aynı kararlılıkla hiç tereddüt etmeden bu yolda hareket edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın. Bize bugünlerin gururunu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunar, tüm şehit ve gazilerimiz adına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutlar, gözlerinizden öperim."