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15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu Açıklaması

13.07.2021 17:23
15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, İslam'ın ve Türk milletinin son ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, İslam'ın ve Türk milletinin son ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Aslan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesinde adının verildiği konferans salonunun açılış töreninde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program için yapılan nazik davetten onur duyduğunu söyledi.

Turgut Aslan, ülkenin en önemli üniversitelerinden ERÜ gibi her alanda kahraman vatan evlatları yetiştirmeyi misyon edinmiş bir bilim yuvasında konferans salonuna adının verilmesinin, bu mücadeledeki tüm gaziler ve şehit aileleri için ayrı gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm milletimiz bilmektedir ki, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca düzenlenen darbe kalkışmasının yurt sathında başarısız olmasının en büyük etkenlerinden biri de birçok ilimizde olduğu gibi Kayseri halkımızın da tereddütsüz bir şekilde, başta emniyet müdürlüğümüz olmak üzere, hainlerin işgal etmek istediği kurumlarımız önünde toplanarak kendilerini siper etmeleridir. Kayseri halkının bu duruşu şanlı tarihimizdeki yerini alacaktır. Kuşkusuz böyle vatansever yönetici ve eğitimcilerin olduğu Erciyes Üniversitesinin yetiştirdiği yavrularımız da teslim alacakları al bayrağımızı hayatları pahasına dalgalandırmanın şuuru ile bu yuvadan mezun olacaklardır. Bu vesile ile her alanda geleceğin kahramanları, üniversitelerde okuyan tüm öğrenci kardeşlerimi gözlerinden öpüyor, muvaffakiyetler diliyorum."

Bu kutsal toprakları kanlarıyla canlarıyla kendilerine yurt edinen ecdadı rahmetle andığını belirten Aslan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

O gece bütün illerde olduğu gibi Kayseri'de de vatandaşların vatanına, milletine sahip çıktığını bildiğini kaydeden Aslan, "Çok paranız olabilir ama vatanınız yoksa bir şey kalmaz. Türkiye Cumhuriyeti bize bu imkanı tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti, İslam'ın ve Türk milletinin son ülkesidir. Ona sahip çıkmak gerekir." diye konuştu.

Vali Şehmus Günaydın ise hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini ifade ederek, "Ülkemiz üzerinde hesabı olanlar durmayacak. Ama şunu çok iyi bilsinler ki daha önce uğradıkları akıbete Allah'ın izniyle milletimizin azim ve kararlılığı ile gene uğrayacaklar." dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine kalkışan, ülkenin bütünlüğünü ve birliğini bozacağını sanan hain FETÖ terör örgütü mensuplarına, şanlı tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Türk milletinin çoluk çocuk, genç yaşlısıyla ellerinde bayrağı, dillerinde dua ile canlarını hiçe sayarak adeta Çanakkale ruhu ile gereken cevabı verdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Rektör Çalış, Aslan'a plaket takdim etti. Aslan ve Vali Günaydın da programa katılan 15 Temmuz şehidi ailelerine plaket verdi.

Programa, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok ve davetliler katıldı.

15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu Açıklaması
15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu Açıklaması
15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu Açıklaması
15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu Açıklaması
15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu Açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti, Turgut Aslan, 15 Temmuz, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisi Aslan, Erciyes Üniversitesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonunun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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