15 Temmuz gazisi: Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete - Son Dakika
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15 Temmuz gazisi: Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete

14.07.2022 11:10
15 Temmuz gazisi: Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Orhanlı gişelerinde darbeci askerlerin açtığı ateşle yaralanan gazi Hasan Sarman (27), yaşadıklarını anlattı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Orhanlı gişelerinde darbeci askerlerin açtığı ateşle yaralanan gazi Hasan Sarman (27), yaşadıklarını anlattı. Sarman, haberi alıp gittikleri gişelerde askerlerin, üzerlerine ateş açmasıyla yaralandığını belirterek, "Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete çünkü ben bu devletin, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

İstanbul Orhanlı gişelerinde darbeci askerlere karşı mücadele ederken, omzundan yaralanan Hasan Sarman, darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan ve o tarihte memleketi Tokat'tan İstanbul'a staj için gittiğini belirten Sarman, "15 Temmuz akşamı darbe girişimi olduğu haberini aldım. Cumhurbaşkanı'mızın da talimatıyla sokaklara indik. Olay esnasında Sultanbeyli'de ikamet ediyordum. Olayın gerçekleştiği yerlerden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru gittik. Havalimanına varmadan önce Orhanlı gişeleri var. Biz oradaydık. Silahlı 70 kişilik bir grubun olduğunu öğrendik. Bizi direkt taramaya başladılar. Önümüzde bir polis vardı, onu takip ettik. Olayın tam ortasında kendimizi bulduk. Araçtan inince bize yönelik ateşe başladılar. İlk önce vurma niyetli değil, korkutma niyetliydi. Polis ağabeylerimizin karşı ateşi sonrasında direkt hedef odaklı bize yöneldiler. Bizim arkamızda istinat duvarı vardı. İstinat duvarından seken parçalar benim omzuma ve vücuduma isabet edince orada yaralandım sonrasında gazilik unvanı verdiler" dedi.

'GURUR DUYUYORUM'Her 15 Temmuz'da anılarının canlandığını söyleyen Sarman, "O gün devletimizin, milletimizin dik duruşu benim aklımdan çıkmıyor. Biz bin yıldır bu topraklarda birçok bedeller ödedik. Halen de ödemeye devam ediyoruz. Şehitlerimiz oldu, 251 şehidimiz var, 2 bin 734 gazimiz var. Şahsım adına hep bana şu soruluyor. 'Tekrar gazi olur muydun? Tekrar oraya çıkar mıydın?', 'Şehitlik nasip olsa ister miydin?'. Ben hep şöyle diyorum. Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete çünkü ben bu devletin, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Milletimle, devletimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisi: Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete - Son Dakika

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