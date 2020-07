15 Temmuz Gazisi Çetin: Cenabı Allah bu ülkeye bir daha yaşatmasın - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateşle yaralanarak gazi olan Hilmi Çetin (45), o gece yaşadıklarını anlattı. Çetin, "Cenabı Allah inşallah bu ülkeye bir daha böylesi bir geceyi yaşatmasın" dedi.

İstanbul Levent'te özel bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Hilmi Çetin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın çağrısıyla sokağa çıktı. Yaklaşık 5 kilometre yol yürüyüp o dönemdeki adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen Çetin, burada darbeci askerlere karşı koyarken açılan ateş sonucu yaralanarak, gazi oldu.

'ÜLKEMİZİ, VATANIMIZI, CUMHURİYETİMİZİ SAVUNDUK'

Bugün Nurdağı Şehitliği'ni ziyaret eden Hilmi Çetin, darbe girişimi gecesindeki yaşananları anlatarak şunları söyledi:

"Bundan dört yıl önce inşaat işçiliğinde çalışırken, darbe girişimi olduğunu öğrendim. Sayın Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkma çağrısı üzerine sokağa indim. Levent'ten bugünkü Şehitler Köprüsü'ne tekbirler ile yürüyorduk. Köprüye geldiğimizde saat 22.30 sıralarıydı. İlk başta yürüyenlerden biriydim. Bir yanda tekbir getiriyor diğer yanda darbecilere 'neden sıkıyorsunuz, neden böyle yapıyorsunuz, burası Türkiye bu ülke, bu bayrak, bu vatan hepimizin bizleri kimse bölemez' diye haykırıyorduk. Bizim haykırışlarımızı kesinlikle duymuyorlardı. Bizi duymaktan da aciz insanlardı. Saat 23.30'da 5 kişi şehit olurken, ben de sağ kalçamdan girip sol kalçamdan çıkan mermi ile yaralandım. Yaralı olarak ilk hastaneye gittiğimde hastane beni kabul etmemiş, doktorlar ise bizden kaçıyorlardı. Çok şükür Mevlama ne bu ülkeyi böldürdük ne bu bayrağı indirttik. Ülkemizi, vatanımızı, cumhuriyetimizi savunduk. Şehit olan arkadaşlarımı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Cenabı Allah inşallah bu ülkeye bir daha böylesi bir geceyi yaşatmaz. Bugün yine olsa hiç tereddüt etmeden bir an bile düşünmeden sokağa çıkarım. Vatanım, bayrağım için her zaman hazırım. Dört yıl geçmesine rağmen şu an o anı yaşıyormuş gibiyim. Duyguluyum, heyecanlıyım ve gururluyum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler versin" dedi.

Nurdağı Şehitliği'nde Hilmi Çetin ile karşılaşan vatandaşlar, 15 Temmuz gazisi olarak Nurdağı halkı adına kendisine teşekkür etti.