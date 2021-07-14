15 Temmuz gazisi emekli polis memuru Mustafa Kılıç o gece yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanan emekli polis memuru 48 yaşındaki Mustafa Kılıç, o gece yaşadıklarını anlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe teşebbüsü sırasında eşi ve çocuklarıyla Ankara'da bir restoranda yemek yiyen Kılıç, televizyonda darbe girişimiyle ilgili izlediği görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğünden aldığı mesaj üzerine ailesini eve bırakıp hızla emniyete geçti.

O gece Ankara Emniyet Müdürlüğünü savunan polis memurlarından olan Kılıç, tank ve helikopterlerden açılan ateşle büyük ölçüde zarar gören binada yaralandı.

Arkadaşlarının yardımıyla götürüldüğü hastanede kısa bir tedavi gören Kılıç, darbecilere karşı direnmek için yeniden emniyete döndü.

Sol dizindeki kıkırdağın parçalanması nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Kılıç, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisinin ardından bir süre sonra görevine dönen Kılıç, 2019 yılında emekli oldu.

İki çocuk babası Mustafa Kılıç, AA muhabirine, 15 Temmuz'da ciddi bir badire atlatan Türkiye'nin FETÖ'ye karşı önemli bir duruş sergilediğini söyledi.

Darbe gecesi yaşadıklarını unutamadığını dile getiren Kılıç, "Bomba yakınıma düştüğü için kulaklarım patlamış gibi hissettim. Tedavimin ardından terör örgütüne karşı operasyonlar yapıldığı için 2 gün sonra görevime geri döndüm ancak dizimde rahatsızlık sürdü. 2-3 ay geçmesine rağmen düzelmedi. Dizimden ameliyat oldum. Dizimde kıkırdakların parçalandığı belirlendi. Şimdi daha iyiyim. Bazı hareketlerde zorlanıyorum. Yokuş aşağı inemiyorum mesela. Uzun zaman ayakta kalamıyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sırasında kendisinin yaralandığını, Ankara Emniyet Müdürlüğünde 7 arkadaşlarının ise şehit olduğunu, çok zor bir dönem yaşandığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Değer verdiğiniz bazı arkadaşlarınız bunun içindeymiş ama sizin haberiniz yokmuş. Bu bizi psikolojik olarak çok etkiledi. Aynı zamanda tedavi sürecim de beni psikolojik olarak etkiledi. Ameliyattan sonra 6 ay fizik tedavi gördüm. Şehit arkadaşlarımızın aileleri o kadar zor durumda kaldı ki, onları gördüğümüzde ciddi olarak bizi etkiledi."

Kılıç, darbe girişimiyle ilgili çoğu davanın sonuçlandığını hatırlatarak, "Ceza alanlar var ama benim davam halen devam ediyor Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde. Sonucunda inşallah yargı gereken cezayı verecek." dedi.

O dönemden bugüne kadar kolluk güçlerinin çok ciddi operasyonlarla bu işi temizlemeye çalıştığını aktaran Kılıç, hala da devam edildiğini, sonucunda da temizleneceğini düşündüğünü belirtti.

Kılıç, vatandaşların darbe girişimine karşı mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, röportajı, "Vatandaşlarımız polisin önüne geçerek, korumak adına polisi arkasına alarak silahlara karşı koşmaya başladı. Öndekiler şehit oluyor, arkadakiler onların önüne geçiyor. Vatandaşımız burada öyle ciddi bir duruş sergiledi ki bu, hiçbir tarihte göz ardı edilemez. Bunu tarih kitapları yazacaktır. Çocuklarımız, torunlarımız bunu mutlaka okumalı." değerlendirmesiyle bitirdi.