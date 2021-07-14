Üye Girişi
15 Temmuz gazisi emekli polis memuru Mustafa Kılıç o gece yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

15 Temmuz gazisi emekli polis memuru Mustafa Kılıç o gece yaşadıklarını anlattı Açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:10
15 Temmuz gazisi emekli polis memuru Mustafa Kılıç o gece yaşadıklarını anlattı Açıklaması, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanan emekli polis memuru 48 yaşındaki Mustafa Kılıç, o gece yaşadıklarını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralanan emekli polis memuru 48 yaşındaki Mustafa Kılıç, o gece yaşadıklarını anlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe teşebbüsü sırasında eşi ve çocuklarıyla Ankara'da bir restoranda yemek yiyen Kılıç, televizyonda darbe girişimiyle ilgili izlediği görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğünden aldığı mesaj üzerine ailesini eve bırakıp hızla emniyete geçti.

O gece Ankara Emniyet Müdürlüğünü savunan polis memurlarından olan Kılıç, tank ve helikopterlerden açılan ateşle büyük ölçüde zarar gören binada yaralandı.

Arkadaşlarının yardımıyla götürüldüğü hastanede kısa bir tedavi gören Kılıç, darbecilere karşı direnmek için yeniden emniyete döndü.

Sol dizindeki kıkırdağın parçalanması nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Kılıç, yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisinin ardından bir süre sonra görevine dönen Kılıç, 2019 yılında emekli oldu.

İki çocuk babası Mustafa Kılıç, AA muhabirine, 15 Temmuz'da ciddi bir badire atlatan Türkiye'nin FETÖ'ye karşı önemli bir duruş sergilediğini söyledi.

Darbe gecesi yaşadıklarını unutamadığını dile getiren Kılıç, "Bomba yakınıma düştüğü için kulaklarım patlamış gibi hissettim. Tedavimin ardından terör örgütüne karşı operasyonlar yapıldığı için 2 gün sonra görevime geri döndüm ancak dizimde rahatsızlık sürdü. 2-3 ay geçmesine rağmen düzelmedi. Dizimden ameliyat oldum. Dizimde kıkırdakların parçalandığı belirlendi. Şimdi daha iyiyim. Bazı hareketlerde zorlanıyorum. Yokuş aşağı inemiyorum mesela. Uzun zaman ayakta kalamıyorum." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sırasında kendisinin yaralandığını, Ankara Emniyet Müdürlüğünde 7 arkadaşlarının ise şehit olduğunu, çok zor bir dönem yaşandığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Değer verdiğiniz bazı arkadaşlarınız bunun içindeymiş ama sizin haberiniz yokmuş. Bu bizi psikolojik olarak çok etkiledi. Aynı zamanda tedavi sürecim de beni psikolojik olarak etkiledi. Ameliyattan sonra 6 ay fizik tedavi gördüm. Şehit arkadaşlarımızın aileleri o kadar zor durumda kaldı ki, onları gördüğümüzde ciddi olarak bizi etkiledi."

Kılıç, darbe girişimiyle ilgili çoğu davanın sonuçlandığını hatırlatarak, "Ceza alanlar var ama benim davam halen devam ediyor Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde. Sonucunda inşallah yargı gereken cezayı verecek." dedi.

O dönemden bugüne kadar kolluk güçlerinin çok ciddi operasyonlarla bu işi temizlemeye çalıştığını aktaran Kılıç, hala da devam edildiğini, sonucunda da temizleneceğini düşündüğünü belirtti.

Kılıç, vatandaşların darbe girişimine karşı mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayarak, röportajı, "Vatandaşlarımız polisin önüne geçerek, korumak adına polisi arkasına alarak silahlara karşı koşmaya başladı. Öndekiler şehit oluyor, arkadakiler onların önüne geçiyor. Vatandaşımız burada öyle ciddi bir duruş sergiledi ki bu, hiçbir tarihte göz ardı edilemez. Bunu tarih kitapları yazacaktır. Çocuklarımız, torunlarımız bunu mutlaka okumalı." değerlendirmesiyle bitirdi.

15 Temmuz gazisi emekli polis memuru Mustafa Kılıç o gece yaşadıklarını anlattı Açıklaması
15 Temmuz gazisi emekli polis memuru Mustafa Kılıç o gece yaşadıklarını anlattı Açıklaması

Darbe Girişimi, Polis Memuru, Emekli, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisi emekli polis memuru Mustafa Kılıç o gece yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı 12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı 12:35 Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Yakıt almak için gittiği benzin istasyonunda kalbi durdu! Ekipler hayata döndürmek için saniyelerle yarışırken, kamera kayıttaydı 12:26 Yakıt almak için gittiği benzin istasyonunda kalbi durdu! Ekipler hayata döndürmek için saniyelerle yarışırken, kamera kayıttaydı
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı 12:01 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı 11:55 Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti 10:43 Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda 10:22 Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız 09:31 BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız

Son Dakika Haberleri
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun         
13:06
15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil         
12:40
O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı         
12:29
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu         
12:22
Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı         
11:56
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor         
11:46
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız         
10:41
Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi         
09:37
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, ayakları için açılan Instagram hesabına tepki gösterdi: Siz delirmişsiniz         
08:20
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:12:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz gazisi emekli polis memuru Mustafa Kılıç o gece yaşadıklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement