15 TEMMUZ GAZİSİ FATİH ORHAN CİNAYETİNİN 2 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika

Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli'de mücadele sürerken bir ilde daha yangın çıktı

Beykoz'da 15 Temmuz gazisi Fatih Orhan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan, Beykoz'da dün 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Polisin çalışması sonucu cinayete ilişkin Yılmaz Arıcı(58) ve Hüseyin Şen gözaltına alındı.

Şüpheli Arıcı ifadesinde sarhoş olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Şüpheli Şen de suçlamaları reddedip, kavgayı ayırmaya çalıştığını iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Beykoz Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, kimliği tespit edilen bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.