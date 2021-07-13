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15 Temmuz Gazisi Gazi Yılmaztürk: "Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız" - Son Dakika

15 Temmuz Gazisi Gazi Yılmaztürk: "Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız"

13.07.2021 09:27

15 Temmuz Gazisi Gazi Yılmaztürk: "Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız" Başakşehir'de yaşayan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği gece sokağa çıkarak hain darbecilere karşı savaşan ve gazi olan 15 Temmuz gazisi Gazi Yılmaztürk, "Bizim kulağımız, burnumuz, gözümüz kopar yaşarız...

15 Temmuz Gazisi Gazi Yılmaztürk: "Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız"

İSTANBUL - Başakşehir'de yaşayan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği gece sokağa çıkarak hain darbecilere karşı savaşan ve gazi olan 15 Temmuz gazisi Gazi Yılmaztürk, "Bizim kulağımız, burnumuz, gözümüz kopar yaşarız ama vatan ve bayraksız asla yaşayamayız" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece sokağa çıkarak yaralanan ve gazi olan Gazi Yılmaztürk yaşadıklarını böyle anlattı. "O gün her zamanki rutin hayatımızı yaşıyorduk normalde bir Cuma günüydü. 3 arkadaş çalışıyorduk ve o akşam için sözleşmiştik Avrupa yakasından Anadolu yakasında bulunan Yuşa Tepesi'ne gidip akşam ve yatsı namazını kılacaktık. Bir kafeterya da otururken hareketlilik olduğunu fark ettik bizi aramaya başladılar orada olduğumuzu biliyorlardı. Köprünün kapandığını söylediler bize biz oradan internet üzerinden haberlere bakmaya çalıştık ancak bu tarz haberlerde yalan haberlerde çok fazla oluyor. Sonra gerçekten köprünün kapatıldığını fark ettik ve saat 22.00 civarıydı, arkadaşlarımızla istişare yaptık ve köprüye gitmeye karar verdik. Kısıklı'ya geldiğimizde mahşeri bir kalabalık vardı orada hınça hınç doluydu orası oradan da kalabalığa katılıp köprüye doğru gitmeye başladık tabi giderken olaylara da iyice vakıf olup bunun bir FETÖ oyunu olduğunu öğrenmiş olduk. Bizde bu devirde darbe mi olur hangi devirde yaşıyoruz diye düşünerek karşı çıkmak istedik tabi ki de köprüye giderken silah seslerini duymaya başladık ve yollar kapalıydı. Silah seslerini duyuyoruz ama anlamlandıramıyoruz bu kadar alçak olabileceklerine lüzum vermiyoruz. Sonuçta karşıda bulunan asker ve askerin kendi halkına ateş açabileceğine inanamadık daha da ilerledikçe yaralı insanların bize doğru geldiğini gördük ama geri dönmedik yine devam ettik" dedi.

Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız diyen, Yılmaztürk, "Eski gişelerin az daha gerisine geldiğimizde olayın bambaşka olduğunu gördük ve saat 00.30 civarıydı bize doğru ateş açılıyor görüyoruz ama bizim kalabalığa bakıyoruz kimse de silah yok, bıçak yok, sopa yok hiçbir şey yok sadece Türk Bayrakları vardı. Karşı tarafta namlular bize dönmüş ve ateşliyorlardı. İnsanlar kesinlikle korkusuzca ilerliyor ve geri adım atmıyordu. Biz o şekilde giderken ben çok fazla kalamadım yaklaşık 1 saat sonra kurşunlardan bir tanesi bana geldi ve yüzümden yaralandım. Orada ambulans olmadığı için sivil bir araç beni aldı ve o araçta arkada 4 yaralı vardı önde bir arkadaşı vardı ve arkadaşının yanında bir yaralı daha vardı ama benim o halimi görünce adam arkadaşını bırakarak beni arabaya aldı ve Haydarpaşa Hastanesine yetiştirdi. Ben eminim bu topraklarda 15 Temmuz özeline baktığımız zaman selası okunduğu zaman şehadete koşan başka millet yoktur bu millet gazi bir millet. Biz gazi olduk ama gerçek kahramanlar şehitlerimizdir biz sadece bu milletin Gazi temsilcileriyiz. Bizim uvzumuz kopabilir kulağımız, burnumuz, gözümüz kopar yaşarız ama vatan ve bayraksız asla yaşayamayız" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Gazisi Gazi Yılmaztürk: Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız
15 Temmuz Gazisi Gazi Yılmaztürk: Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız
15 Temmuz Gazisi Gazi Yılmaztürk: Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız
15 Temmuz Gazisi Gazi Yılmaztürk: Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız

15 Temmuz, Darbe, Vatan, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Gazisi Gazi Yılmaztürk: 'Vatan ve bayraksız asla yaşayamayız' - Son Dakika


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