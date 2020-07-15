15 Temmuz gazisi, gençlerle buluştu - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Bilal Akkuş, Ahi Evran Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Hirfanlı Baraj Gölü kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı.

Daha sonra 15 Temmuz gazisi Bilal Akkuş, o gece yaşadıklarını gençlerle paylaştı.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bir çok vatandaşla sokağa çıktıklarını belirten Akkuş, yaşanan saldırıda yaralandığını belirtti.

Vatanını, bayrağını, devletini seven insanların koşa koşa sokağa indiğini, hastanelerde şehitler ve yaralılarla karşılaşıldığını vurgulayan Akkuş, şöyle devam etti:

"O gece her yer kanlar içerisindeydi. Televizyonlarda darbe girişimi olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanımızın vatandaşları meydanlara, köprülere davet etmesiyle bayrağımı alıp, hemen aracıma bindim. Köprüye doğru hareket ettim. Ben de bir çok vatandaş gibi o gece sokaktaydım. Yaralandım, yüzüme ve kafama dikiş atıldı. Çok şükür milletimizin desteği ile hain darbe girişimi başarılı olmadan engellendi."

Gençler, konuşmanın sonunda Bilal Akkuş ile hatıra fotoğrafı çektirdi.