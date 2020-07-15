15 Temmuz gazisi hain darbe girişimini unutamıyor - Son Dakika

15 Temmuz gazisi hain darbe girişimini unutamıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Şevket Karamık, hem gazi olmanın gururunu yaşıyor hem de o geceyi unutamıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Şevket Karamık, hem gazi olmanın gururunu yaşıyor hem de o geceyi unutamıyor.

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Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin yaşandığı gece, darbeciler tarafından otomobilin içerisinde vurulan 46 yaşındaki Şevket Karamık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin uyarmasıyla darbe girişiminden haberdar olduğunu, evden abdest alarak çıktığını söyledi.

Aracı olmadığı için yürüyerek yola çıktığını aktaran Karamık, "Hanım uçaklar ve helikopterler geziyor bir şeyler var diye beni uyardı. Kalktım çevreye baktım bir uğultu var. Komşular darbe olduğunu söylediler. Kabus gibiydi. Hemen abdestimi aldım ve 'Hanıma ben gidiyorum, bir şeyler yapmam gerek.' dedim. Namaza gittiğimde cami imamız, 'Vatanını, milletini, devletini, namusunu ve bayrağını seven darbeye karşı gelmek için sokaklara çıksın.' dedi. Namazın ardından ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum diyerek karınca misali yola çıktım." dedi.

Jandarma Genel Komutanlığının önünde sağ bacağından yaralandığını belirten Karamık, 15 Temmuz gecesinin çok zor bir gece olduğunu ve darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen yaşananları unutamadığını ifade etti.

- "Her zaman şehit olmaya hazır"

Karamık, her zaman şehit olmaya hazır olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Yürüyerek giderken bir araç durdu. Hiç bilmediğim ve o güne kadar tanımadığım biri nereye gittiğimi sordu. Ben de darbeye karşı gelmek için gittiğimi söyledim. Sağ olsunlar gel birlikte gidelim dedi. Araçta benimle birlikte 3 kişiydik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidelim dediler ve birlikte yola çıktık. Külliyenin önünde uzun süre bekledik. Darbe kalkışması sona erdi, her yer ele geçirildi denilince oradan hareket ettik. Eve giderken gece saat 04.20'de Jandarma Genel Komutanlığı önünde hainler tarafından vuruldum. Vurulduğumun hiç farkında değildim. O anda en ufak bir korku, tedirginlik yaşamadım. Beni vuran FETÖ'cü sürünerek yanına çağırana kadar farkında değildim. Silahını alnıma dayayarak sürünmemi istedi. Yüzüne bakarak 11 defa kelimeişehadet getirdim. Sürünmeye çalıştığımda ayağımın koptuğunu zannettim. Her yerim kanlar içerisinde kalmıştı. Beni aracıyla götüren arkadaş da iki yerinden vuruldu. Çevremde çok sayıda yaralı vardı. Vurulduktan 15 dakika sonra ambulans geldi ve beni Hacettepe Hastanesine götürdü. Ben sadece olayların Külliyenin önünde olduğunu zannediyordum. Hastaneye vardığımda gördüm ki yüzlerce yaralı ve şehit varmış. Onları görünce ben kendimden tamamen geçtim."

Yaşananlar aklına geldikçe gözyaşlarını tutamadığını vurgulayan Karamık, "Halen aynı duyguları yaşıyoruz, daha geçmedi, unutmak mümkün olmuyor. Ayağım sızladıkça, sancılarım arttıkça o gün yeniden tazeleniyor bende. Yarım ayakla da olsa Allah'ın izniyle yine aynı şekilde bu vatan için mücadele etmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Karamık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisi hain darbe girişimini unutamıyor - Son Dakika
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