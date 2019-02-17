15 Temmuz Gazisi Hüseyin Öztürk, Akşehirli Şiirseverlerle Buluştu
53 dakika önce
Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen şiir dinletisi programı kapsamında 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Öztürk Akşehirlilerle buluştu.
Konya
'nın Akşehir
İlçe Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen şiir dinletisi programı kapsamında 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Öztürk
Akşehirlilerle buluştu.
Kendi yazdığı şiirleri ve önemli şairlerin eserlerinden şiirleri okuyan Hüseyin Öztürk, Akşehir Kültür Merkezindeki performansı ile katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Şiir dinletisi programının sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya
tarafından kendisine plaket takdim edilen Hüseyin Öztürk, programın gerçekleşmesinde emeği geçen Başkan Akkaya ve Akşehir Belediyesine teşekkür etti. Öztürk, programda Belediye Başkanı Salih Akkaya için yazdığı bir şiirini de seslendirdi.
Programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk
, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti
İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:20 Kaynak: İHA
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