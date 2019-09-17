15 Temmuz gazisi kendisini vuran darbeciyi teşhis etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya müşteki beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, müştekiler, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında TRT'nin önünde darbeci askerler tarafından vurulan 15 Temmuz gazisi Mustafa Aldı, müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Aldı, Gölbaşı'nda bir arkadaşının evinde oturduğu sırada televizyondan İstanbul'daki köprünün kapatıldığı haberlerini gördüğünü, ardından Başbakanın açıklamasını izledikten sonra olayları sosyal medyadan takip ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokağa çıkın." çağrısıyla meydanlara gitmek üzere yola çıktığını ifade eden Aldı, "Gölbaşı Özel Harekat'ın bombalanmasını gördüm. Bir araçla TRT'ye gittik. Saat 02.00 civarı TRT'deydik." diye konuştu.

TRT'nin önünde polislerin siper aldığını gördüğünü belirten Aldı, şunları kaydetti:

"Halkla beraber TRT nizamiyesindeki askerlerin yanına gittik. Askerleri ikna etmeye çalıştık. Bazı askerleri ikna ederek polislerinin yanına yönlendirdik. Nizamiyedeki askerlerden mavi bereli olan kişi, önce yukarıya ateş etti, sonra beni ayağımdan vurdu. Halk beni oradan çekti. Ayağımı sardılar. Hastanede 45 gün yattım. 20 gün fizik tedavi gördüm. Doğru düzgün yürüyemedim. Daha sonra beni vuran kişinin sanıklardan Recep Karabayır olduğunu kameralardan gördüm ve teşhis ettim."

Mahkeme başkanının sanık kürsüsüne çağırdığı eski yüzbaşı Recep Karabayır'ı gören Aldı, "Evet, beni vuran bu kişidir." diye konuştu.

Müşteki Tuncay Öztekin de olay tarihinde Siteler'de muhasebeci olarak çalıştığını söyledi.

Evinde TRT'de yayınlanan korsan bildiriyi izledikten sonra aracıyla TRT binasının önüne gittiğini, aracını uzak bir yere park ettiğini anlatan Öztekin, "Ben gittiğimde halk nizamiyeden girmiş, A bloğun önündeydi. Askerler ateş ediyordu. Bir uzman çavuşun koluna girdim. O da 'Sen ne yapıyorsun? Askerin elindeki silahı mı alacaksın? Burayı terk et.' dedi. Ben de kanunsuz iş yaptıklarını söyledim." dedi.

Bir süre sonra ellerinde silah olan askerleri ikna ettiklerini belirten Öztekin, üst rütbeli komutanların kaçmasından sonra silahlarıyla birlikte askerleri polis ekiplerine teslim ettiklerini dile getirdi.

Duruşmaya öğle arası verildi.