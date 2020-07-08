15 Temmuz gazisi kimliğine 'Gazi' unvanını ekletti - Son Dakika

15 Temmuz gazisi kimliğine 'Gazi' unvanını ekletti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlere karşı verdiği mücadele esnasında yanağından ve burnundan yaralanan gazi Hamit Hakan Yılmaztürk, ismini 'Gazi Hakan Yılmaztürk' olarak değiştirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlere karşı verdiği mücadele esnasında yanağından ve burnundan yaralanan gazi Hamit Hakan Yılmaztürk, ismini 'Gazi Hakan Yılmaztürk' olarak değiştirdi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlere karşı verdiği mücadele esnasında yanağından ve burnundan yaralanan Hamit Hakan Yılmaztürk, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne günler kala yaşadıklarını yeniden anlattı. Hamit Hakan Yılmaztürk, vatandaşların kendisine 'gazi' diye hitap etmesi üzerine ismini 'Gazi Hakan Yılmaztürk' olarak değiştirdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gün normal hayatını sürdürdüğünü ifade eden Yılmaztürk, "15 Temmuz günü her zamanki gibi normal hayatımızı yaşarken 4 arkadaşımla beraber Yüşa Tepesi'ne gidip akşam ve yatsı namazını kılmaya gidecektik. Akşam namazını kıldıktan sonra yatsı namazını beklerken bir çay bahçesinde arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Bu sırada cep telefonlarımızdan internetten haber geldi. Köprünün tanklarla kapandığını gördük. Kısıklı'ya gidecektik daha sonra hedefimizi değiştirip köprüye geçtik. Kısıklı'ya geldiğimiz zaman mahşeri bir kalabalık vardı. O zaman daha cumhurbaşkanımız açıklama yapmadığı halde binlerce vatansever meydanları doldurmuştu. Oradaki kalabalığı yararak köprüye doğru yürümeye başladık. Köprüye doğru yaklaştıkça yaralı insanları da görmeye başladık. Yüreğini, bedenini tankın altına siper eden binlerce kahraman vardı. Sosyal medyadan canlı yayını ben vurulmadan 15 dakika önce açmıştım" diye konuştu.

"KİMLİĞİMİ 'GAZİ HAKAN' OLARAK DEĞİŞTİRDİM"

O gece yaşananlardan bahsederken hiç tanımadığı birinin onu hastaneye götürdüğünü söyleyen Yılmaztürk, "Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhun aynısını o gece ben gördüm. Ayağa kalktım ve yüzümde sert bir şey hissettim. Bu gördüğünüz iz benim için hala o geceden kalma bir iz ve şeref nişanesi olarak taşıyacağım. Ömrüm boyunca gururla onurla şerefle yaşayacağım. Hiç tanımadığım bir insan o esnada tişörtünü çıkarıp yarama bastırdı. O esnada bir sivil araba geçiyordu. Arkada 4 yaralı ve şoförün yanında biri oturuyordu. Araç olmadığı için benim de o kan kaybımı gördüğü için arkadaşını orada indirdi ve sağ olsun beni yanına aldı. 6 yaralıyı şoför hastaneye ulaştırdı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Gönül isterdi ki en büyük mertebe olan şehitliğe ulaşalım. Ama nasip işi olmadı takdiri ilahi gazilikle onurlandırıldık. Bu onuru yaşamakta tabi bambaşka milletin size bakışı, davranışı çok farklı oluyor. Benim ismim Hamit Hakan ama çevremdeki kimse Hamit'i kullanmıyor. Hatta çoğu o adımı bilmez. Gazilik unvanını alınca insanlar Hakan yerine gazi demeye başladı. Adliyede bir büyüğümüz vardı ona telefon açtım ben adımı Gazi Hakan olarak değiştirmek istediğimi söyledim. O da bana neler yapmam gerektiğini söyledi. Daha sonra kimliğimi 'Gazi Hakan' olarak değiştirdim" açıklamasını yaptı.

(İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisi kimliğine 'Gazi' unvanını ekletti - Son Dakika
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